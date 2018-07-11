«EIT» تستعد لتقديم «كيا ريو» الجديدة نهاية الشهر

كيا ريو وهيونداي أكسنت

تستعد الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلاتEIT، وكلاء سيارات كيا فى مصر، لطرح الجيل الرابع الجديد كلياً من طراز ريو، المنتمية لفئة السيارات الهاتشباك متوسطة الحجم، نهاية يوليو الجارى.



قال شريف فهيم، مدير تسويق كيا، إن المفاوضات التى أجرتها لطرح الجيل الجديد من ريو استقرت لتسويق عبر 3 فئات مختلفة، متوقعاً أن يسفر طرح السيارة عن دفع حركة مبيعات العلامة الكورية إرتفاعاً خلال الفترة المقبلة.



وكشفت كيا العالمية الستار عن الجيل الرابع من ريورسميًا خلال فاعليات معرض باريس الدولى خلال عام 2016، وخلال 2017 ارتفعت مبيعات السيارة على الساحة العالمية بنسبة بلغت %1.4، بإجمالى 280 ألفاً و154 وحدة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2016 التى بلغت 276 ألفًا و357 وحدة، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مؤسسة فوكس 2 موف، لأبحاث سوق السيارات.



بحسب F2M تحتل ريوالمركز 63 فى قائمة الطرازات الأعلى مبيعاً على الساحة العالمية خلال 2017، بعد أن كانت فى المركز 68 خلال 2016.



أشار فهيم إلى أن الفترة الماضية شهدت تقديم الجيل الثالث من بيكانتو بفئة واحدة فقط، التى ظهرت على الساحة العالمية للمرة الأولى بمعرض جنيف الدولى للسيارات، فى دورته التى أقيمت العام الماضى.



عن خطط EIT التوسعية فى خدمات ما بعد البيع وصالات العرض، قال إن الشركة على مدار الأعوام الماضية، حققت انتشاراً كبيراً فى جميع المحافظات، وأن المرحلة الحالية ترتكز استثمارات الشركة على نشاط التجميع المحلى.



توقع مدير تسويق كيا، أن يشهد الربع الرابع من العام الجارى بدء عمليات إنتاج وبيع طراز سورنتومحلياً، وتجدر الإشارة إلى أن استثمارات EIT الإجمالية فى مجال التجميع تصل إلى 4.25 مليار جنيه.



وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تحتل كيا المركز السادس فى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى سوق السيارات الملاكى، خلال فترة 5 أشهر لأولى من العام الجارى، بعد تمكنها من اقتناص حصة سوقية تصل إلى %6.



شهدت مبيعات كيا فى مصر ارتفاعاً بنسبة بلغت %26، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام الجارى، بإجمالى 2744 سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضى، التى بلغت 2176 وحدة.