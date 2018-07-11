الحكومة تستعد لإجراء التعديل رقم 20 على قانون ضريبة الدخل

محمد معيط

مها أبو ودن



تستعد الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005، وفقا لما أعلنه رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامى نهاية الأسبوع الماضى، وتعد تلك التعديلات رقم 20 على هذا القانون.



أكد مصدر لـ«المال»، أن التعديلات الجديدة تستهدف تحجيم معدلات التهرب الضريبى، من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، خاصة من أصحاب المهن الحرة، والعاملين بالاقتصاد غير الرسمى.



يشار إلى أن الحكومة أجرت أكثر من 5 تعديلات جذرية على قانون الضريبة على الدخل خلال العامين الأخيرين، أبرزها تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، لمدة 3 أعوام، آخرها تعديل مادة ضريبة التصرفات العقارية رقم 41 بالقانون، كما أجرت تعديلين على شرائح الضرائب، مستهدفة زيادة قيمة الشريحة المعفاة من الضريبة.



تستهدف الحكومة تحصيل 760 مليار جنيه ضرائب خلال العام المالى الجارى، مقارنة 640 مليارا خلال العام المالى المنصرم.



وفقا للخطة المعلنة من جانب الحكومة قبل تغييرها الشهر الماضى، لم يكن مطروحا إجراء أى تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل، وكان من المستهدف تعديل بعض الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية ذات الصلة بملف التهرب الضريبى، ومن بينها التعليمات الخاصة بتسعير العمليات الطبية.



أصدر وزير المالية، محمد معيط، قرارا بوقف تحصيل الرسوم والضرائب، التى تزيد عن 100 ألف جنيه بالطرق النقدية العادية، والتعامل معها بالطرق الإلكترونية، واستمرار تحصيل المبالغ فوق 5 آلاف جنيه نقديا حتى مطلع يناير المقبل، ليصبح إلزاميا تحصيلها بالطرق الإلكترونية.



أصدر معيط قرارا وزاريا لإلزام المجتمع الضريبى، بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيا، على أن يبدأ ذلك تجريبيا فى الفترة من يوليو الحالى، ولمدة 3 أشهر ليصبح بعدها إلزاميا من أول أكتوبر المقبل.



خلال جولة قام بها وزير المالية، بمركز كبار الممولين الضريبى، نهاية الأسبوع الماضى، شدد الوزير على ضرورة وقف التعامل نهائيا، عبر الطرق الورقية فى التحصيل، أوقبول الشيكات الورقية فى تحصيل الضريبة من كبار الممولين، كما شدد على ضرورة الإسراع فى حسم ملفات المنازعات مع الممولين بهدف استيداء حقوق الخزانة العامة دون إفراط أو تفريط .



انتقد عبد الله العادلى، شريك الضرائب بمؤسسة برايس هاوس كوبرز، لـ«المال» عزم الحكومة إجراء تعديل جديد على قانون الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن التعديلات التى دخلت على القانون كثيرة ومربكة للمجتمع الضريبى والمستثمرين، وعدم ثبات السياسة الضريبية لمدد مناسبة يتسبب فى طرد الاستثمار.



قال العادلى إن محاربة التهرب الضريبى ليست فى حاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية اخرى على قانون الضريبة على الدخل،هى فقط فى حاجة الى وضع خطة محكمة لتفعيل ادوات مكافحة التهرب الضريبى المنصوص عليها فى القانون، التى لا تزال معطلة.



توقع العادلى أن تكون التعديلات التشريعية على القانون، فى إطار تغليظ عقوبات التهرب، وهوأمر أصبح أكثر عبئا على كاهل الإدارة الضريبية، فكشف المتهربين أولى من وضع تشريعات لتغليظ العقوبات.



قال عبد الرسول عبد الهادى، عضولجان الطعن الضريبى، وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إن مكافحة التهرب الضريبى ليست فى حاجة إلى تعديل تشريعى، وهى فقط فى حاجة إلى تفعيل شعب الحصر الموجودة داخل الماموريات الضريبية، فالتعديل التشريعى مهما بلغت قوته لن يمكن المصلحة من الوصول للمتهربين.



قال عبد الهادى: «تحتاج قطاعات مكافحة التهرب داخل المصلحة إلى تشكيل لجان مشتركة مع الغرفة التجارية والمحليات للحصر على الطبيعة، مع فرض ضريبة مقطوعة على من يقع داخل دائرة الحصر حتى لا يتحمل أعباء إدارية».









