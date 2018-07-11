«تموين شمال سيناء» تبدأ تطبيق آليات جديدة لضبط أسعار السلع الغذائية

السلع التموينية بالإسكندرية

محمد مجدى



بدأت مديرية التموين فى شمال سيناء، تطبيق آليات جديدة لضبط أسعار السلع الغذائية فى الأسواق، وضمان عدم التلاعب فيها خلال الفترة المقبلة،لا سيما بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود والكهرباء.



رفعت الحكومة الشهر الماضى أسعار الكهرباء بنسبة %26 للشرائح المنزلية والتجارية، فضلا عن أسعار المشتقات البترولية بنسب بدأت من %35 وتجاوزت %87 لغاز السيارات.



أكد فتحى راشد، مدير، مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شمال سيناء، لـ«المال»، أن الآليات الجديدة تضمن السيطرة على أسعار الخضر والفاكهة، والسلع الغذائية الأخرى.



قال راشد: «جار ربط أسعار الخضر والفاكهة، بأسعار سوق العبور، ما يضمن تعديلها بشكل أسبوعى، حال حدوث أى تغييرات بالزيادة أوالانخفاض، مع إضافة هامش ربح بسيط للتجار فى أسواق شمال سيناء».



على صعيد أسعار السلع الغذائية الأخرى التى تباع بالمنافذ الخاصة والحكومية تابع راشد: « تحدد أسعار استرشادية إسبوعياً بالتعاون مع الغرفة التجارية والمحافظ، ومن خلالها بسط السيطرة على جميع المنافذ السلعية للقطاع الخاص والحكومى».



أكد راشد أنه استلم المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو الجارى، التى تضم سكر، وزيت، ومكرونة، وأرز، ومنظفات شخصية، ومنزلية.



أشار راشد إلى أن مباحث التموين، تعمل على تنظيم حملات مشتركة مع مفتشى مديرية التموين بجميع المدن «العريش ـ والحسنة ـ ونخل ـ وبئر العبد ـ والشيخ زويد ـ ورفح«، بصفة مستمرة يومية، للسيطرة على أسعار السلع التى تطرح للمواطنين فى الأسواق التجارية، وضمان عدم التلاعب فيها.



تابع راشد، أن عمليات استلام سيارات السلع المحملة بالخضروات والفاكهة، التى يستقدمها من سوق العبور، بشكل مستمر، لافتاً إلى أن العائق الوحيد الذى يواجه زيادتها هوعدم فتح معدية القنطرة غرب أمام تلك سيارات النقل.



أكد راشد، أنه قدم مذكرة إلى محافظ شمال سيناء، والجهات المعنية لفتح معدية القنطرة غرب، لعبور سيارات نقل السلع بالتوازى مع معدية القنطرة شرق، ما يعمل على زيادة المعروض من أنواع الخضروات والفاكهة والبقوليات فى أسواق العريش.



أوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، فى شمال سيناء، أن عدد البطاقات التموينية الجديدة التى يتم استخراجها تبلغ 250 بطاقة، فى انتظار تسليمها لأصحابها فور، إرسالها من ديوان عام وزارة التموين.



لفت راشد،إلى أن عدد البطاقات التموينية فى شمال سيناء يصل إلى 94 ألف بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 320 ألف مواطن.