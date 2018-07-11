180 مليون جنيه استثمارات جنوب الدلتا للكهرباء

■ عسل: الشركة حصلت على 170 مليوناً قروضاً من القابضة





عمر سالم





قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه تخصص 180 مليون جنيه استثمارات جديدة، لصالح شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، خلال العام المالى الحالى 2018 / 2019، بزيادة تقترب من 10 ملايين جنيه عن العام المالى الماضي.أضاف المصدر فى تصريح لـ«المال»، أن شركة جنوب الدلتا قامت بتنفيذ استثمارات خلال العام المالى المنتهى بقيمة 170 مليون جنيه، وتستهدف الشركة زيادة الأحمال وعدد المشتركين خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب زيادة الاستثمارات لمجابهة الطلب على الطاقة.أشار إلى ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻜﺜﻒ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻋﻤﻞ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ، ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻭﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ، وﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ؛ ﻣﻨﻌًﺎ ﻟﻠﻌﺒﺚ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﻛﻬﺮﺑﺔ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﻼﻙ.ﺃﻭﺿﺢ المصدر ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ الجديد، وﺗﻮﺻﻴﻞ ﻟﻤﺒﺎﺕ ﺇﺿﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻠﻴﺪ، كما تسعى الشركة لزيادة تحصيل فاتورة الكهرباء.قال محمد عسل، رئيس شركة جنوب الدلتا لـ«المال»، إن الشركة حصلت على قرض يصل إلى 140 مليون جنيه من الشركة القابضة لكهرباء مصر، ضخها كاستثمارات خلال العام المالى الجارى.أشار عسل إلى أن القرض ضمن قرض بلغ نحو 710 ملايين جنيه كحصة للشركة من القابضة للكهرباء، ضمن خطة طموحة تنفذها القابضة لشركات التوزيع بإجمالى استثمارات 19 مليار جنيه.أوضح عسل أن الشركة انتهت من ضخ 570 مليون جنيه، استثمارات منذ يونيو 2017 وحتى يونيو 2018، لإحلال وتجديد عدد من المشروعات التابعة للشركة وصيانة الوحدات التابعة لها.أوضح أن الانتهاء من إحلالات وتجديدات والتوسعات لعدد 246 محولًا، وعدد 98 محولًا لتحسين الجهود، وفرد 557.1 كم كابلات لتحسين أداء مغذيات الجهد المتوسط، وإحلال 2144 عامود جهد متوسط، وإحلال 184.8 كم موصلات جهد متوسط، وإحلال وتجديد عدد 10 موزعات، وإضافة 1.5 موزع جديد بإجمالى عدد (11.5) موزع، وإحلال 12454 عامود جهد منخفض.ﺗﻘﻮﻡ «ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟدلتا»، ﺑﺈﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ فى ﺟﻨﻮﺏ ﺩﻟﺘﺎ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻭهى ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﺍﻟﻤﻨﻮﻓﻴﺔ، وﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺴﻜﺎنها حوالى 12.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ، ﺗﻤﺜﻞ 15 %، ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﺼﺮ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3.4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 12000 ﻋﺎﻣﻞ وفنى ﻭﻣﻬﻨﺪﺱ.