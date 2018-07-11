«كابيتال جروب» تبدأ إنشاءات «القرية الذكية الجديدة»

القرية الذكية

أحمد على



تبدأ شركة «كابيتال جروب» إنشاءات مشروع القرية الذكية الجديدة التى يتم تدشينها داخل كومباوند «بروج» السكنى بشرق القاهرة، مطلع أغسطس المقبل، والذى سيتم تنفيذه بالتعاون مع شركة «القرى الذكية».



وكشف أحمد تونى، الرئيس التنفيذى لشركة القرى الذكية، أن التكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع نحو1.6 مليار جنيه، سيتم تمويلها من قبل «كابيتال جروب» مالكة كومباوند «بروج».



وتابع: إن التكلفة الأولية للقرية كانت مليار جنيه فقط عند إعداد دراسة الجدوى خلال العام الماضى، إلا أنها ارتفعت بسبب زيادة أسعار مواد البناء نتيجة تعاظم أسعار الطاقة والبنزين.



وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته ستكون مسئولة عن إنشاء المبانى الإدارية بالقرية، فى حين ستتولى «كابيتال جروب» مسئولية المبانى التجارية.



وأوضح تونى أن القرية الذكية ستحصل على أتعاب محددة مقابل إدارتها للمشروع، بغض النظر عن الإيرادات الإجمالية التى ستنتج عنه.







