«إيتيدا» تمنح تراخيص مزاولة نشاط تطوير البرمجيات

البرمجيات

محمود جمال



بدأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» إصدار تراخيص مزاولة النشاط للشركات الجديدة فى مجال تطوير البرمجيات وإنتاج المحتوى الإلكترونى داخل مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.



وقال مصدر مسئول بإيتيدا إن مندوبى الهيئة بالمركز تلقوا 11 استفسارًا حتى الآن بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل الكيانات حديثة النشأة، وتأتى تلك الخطوة ضمن خطة المشاركة فى تفعيل منظومة الشباك الواحد (النافذة الاستثمارية)، وإصدار تراخيص الاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 من أجل توفير خدمات فورية للمستثمرين.



وأوضح المصدر لـ«المال» أن ممثلى «إيتيدا» يرسلون نُسخا من المستندات إلى مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية التابع للهيئة فى القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر لمراجعتها والتأكد من صحتها.



وأشار إلى أن المركز منح ترخيص مزاولة النشاط فى مجال إنتاج المحتوى الإلكترونى وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها لشركة «أكويب» للبرمجيات، وجار دراسة حالة أخرى.



فى سياق متصل، أكد المصدر أن الهيئة تتعاون أيضًا مع شركتى «إيجيبت تراست» و«مصر المقاصة» المتخصصتين فى تقديم حلول التوقيع الإلكترونى لإصدار شهادات E-signature للمستثمرين المحليين والأجانب كآلية للتسجيل فى هيئة الاستثمار، وذلك بهدف توحيد الإجراءات ومواجهة تعدد جهات الترخيص، ما يساهم فى تيسير ممارسة الأعمال على المستثمرين.