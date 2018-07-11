موازنة النواب تحسم الجدل حول مسمى «المزايدات والمناقصات»

حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

■ إعادة ترتيب مواد القانون على أساس زمنى وفقًا لخطوات عملية التعاقد



ياسمين فواز



حسمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، الجدل المثار بشأن مسمى مشروع قانون «المزايدات والمناقصات»، بتحويله إلى «التعاقدات العامة»، وذلك رغم تمسك الحكومة بأن يكون مسماه «تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية»، ورفض النواب مقترحها فى الجلسة العامة الماضية.



وقرر الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس فى جلسة الإثنين، إعادة مشروع قانون المزايدات والمناقصات للجنة الخطة والموازنة مرة أخرى لإعادة صياغة بعض نصوصه؛ وأبرزها المادة الأولى، مؤكدا أنها صلب القانون وتحتاج إلى إعادة الصياغة.



وقررت اللجنة فى اجتماعها الثلاثاء وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون السبت المقبل، تمهيدًا لإدراجه فى جلسة الإثنين التالى.



ويهدف مشروع القانون إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات، وإرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية.



ووفقا للنائبة سيلفيا نبيل، عضو اللجنة، فى تصريحاتها لـ«المال« فإن اللجنة انتهت فى اجتماع الثلاثاء من إعادة ترتيب مواد القانون على أساس زمنى وفقا لخطوات التعاقد، يحدد عملية الطرح قبل وبعد، وطرق التعاقد وغيرها من الأمور التى ينظمها، مشيرة إلى تأجيل صياغة بعض المواد إلى السبت المقبل.



ولفتت سيلفيا إلى أن اللجنة لم توافق على مقترحها بشأن إدراج مادة لحماية مقاول الباطن، واكتفت بتوضيح حالة التعاقد فى الحالة سالفة الذكر.



من جانبه أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، أن المادة 100 من المشروع هدفها وضع مشروعية قانونية للتعاقد من الباطن وليس حماية مقاول الباطن.



وأيده النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، مشددًا على أهمية التفرقة بين التعاقد مع مقاول الباطن والتنازل عن العطاء، لافتا إلى أن التعاقد مع مقاول الباطن لا يعنى التنازل عن العملية، موضحًا أن نص المادة 85 بمشروع القانون الوارد من الحكومة عالجت هذا الموضوع.



وقال محمود فوزى، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد يضمن تدبير احتياجات الدولة بأقل الأسعار وأفضل المواصفات.



كما طالب الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإضافة مادة لمشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد تُخضع جميع التعاقدات الممولة من حسابات خاصة تابعة للكيانات العامة الخاضعة لهذا القانون لأحكامه.



وأوضح الشريف أن الصناديق والحسابات الخاصة يُنفق منها دون الخضوع لقانون المناقصات والمزايدات، مؤكدًا أن إدراج الحسابات الخاصة بهذا القانون أمر مهم.



وأضاف أن هناك صناديق وحسابات خاصة مُمولة بمنح وقروض لا تخضع لأى إجراءات قانونية بالدولة، واقترح أن يكون نص المادة «تخضع لأحكام هذا القانون جميع التعاقدات الممولة من حسابات خاصة تابعة للكيانات العامة الخاضعة له«.