«5 قروش على كل عملية تداول» رسوماً مقترحة لاتحاد الأوراق المالية

البورصة المصرية

■ مصادر: إيقاف الشركة المخالفة محل نقاش



أسماء السيد



تدرس اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية مقترحًا من شعبة الأوراق المالية بفرض رسوم بواقع 5 قروش على كل عملية تداول، تسددها شركات السمسرة للاشتراك باتحاد الأوراق المالية المزمع تأسيسه قريبًا.



وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن تصور عمل الاتحاد الأولى كان يتضمن فرض رسوم سنوية على كل شركة سمسرة بواقع 20 ألف جنيه، إلا أن هذا البند لاقى اعتراضات من بعضها ما دفع الشعبة للتقدم باقتراح يتضمن ربط الرسوم بعدد العمليات التى تنفذها كل شركة.



ونصت المادة 14 من اللائحة المقترحة لنظام اتحاد الأوراق المالية على إلزام كل شركة راغبة فى الانضمام كعضوبالاتحاد، بسداد مبلغ سنوى قيمته 20 ألف جنيه سنويا، بالإضافة إلى 10 آلاف عند تقديم طلب الانضمام للاتحاد.



وذكرت المصادر أن اللجنة الاستشارية لسوق المال تدرس حاليًا تعديل جميع بنود اللائحة المقترحة للاتحاد، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عدة أسابيع لاعتمادها أو تعديلها.



من جانب آخر، قالت المصادر إن الشعبة اقترحت أيضًا على اللجنة الاستشارية لسوق المال إعادة النظر فيما يتعلق بالآليات العقابية المفترض أن يستخدمها الاتحاد ضد المخالفين لقواعده، خاصة أنها تتضمن إجراءات مبالغًا فيها نسبيًا، وتصل إلى مخاطبة الهيئة لإيقاف الشركة محل المخالفة عن النشاط.



وتنص المادة 14 من اللائحة المقترحة لنظام عمل الاتحاد على أنه إذا تخلف العضوعن سداد الرسوم السنوية مدة 4 أشهر من تاريخ استحقاقها يعرض أمره على مجلس إدارة الاتحاد للنظر فى تعليق عضويته، فإن صدر قرار بذلك من المجلس لا يحق لممثل العضوحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان، وحال استمر العضوممتنعا عن سداد التزاماته لمدة 3 أشهر أخرى من تاريخ تعليق عضويته تزداد الالتزامات بواقع (%3) شهريا، وإذا بلغت مدة تعليق العضوية 6 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الاتحاد، دون أن يقوم العضو بسداد التزاماته المالية، يقوم رئيس الاتحاد بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية، للنظر فى إلغاء عضويته، ما يفقده شرطًا من شروط الترخيص بممارسة النشاط.



وقالت المصادر إن الشعبة اقترحت ان يتم الاكتفاء بتعليق أوإلغاء عضوية الشركة محل المخالفة دون التطرق لمسألة إيقاف النشاط من عدمه.



يذكر أن تعديلات قانون سوق المال التى تم إقرارها مؤخرًا من البرلمان تضمنت لأول مرة إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ونشرت «المال» مؤخرًا النص الكامل لمسودة اللائحة المقترحة لنظام عمل اتحاد الأوراق المالية.