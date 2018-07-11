«البترول» تدرس تجديد عقد استيراد الخام العراقى للمرة الثالثة

مخزونات النفط الخام

■ مصدر حكومى: مرهون باحتياج السوق المحلية

■ وصول الشحنة الرابعة للموانئ خلال أيام بحمولة مليونى برميل



نسمة بيومى



تدرس الهيئة العامة للبترول حاليًا إمكانية تجديد عقد استيراد الخام العراقى العام المقبل للمرة الثالثة على التوالى، وفقًا لمصدر حكومي.



ووقعت الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للبترول مع شركة سوموالعراقية خلال عام 2017، عقدًا لتوريد 12 مليون برميل من خام البصرة للسوق المحلية، على مدار عام، وبتسهيلات فى السداد مدتها 3 شهور.



وتم تجديد العقد للمرة الثانية، مطلع 2018، بنفس الشروط والكميات، وتسلمت مصر 3 شحنات حتى الآن، بداية من فبراير الماضى، بحمولة إجمالية 6 ملايين برميل.



وصرح مصدر لـ«المال»، أن دراسة تجديد التعاقد للمرة الثالثة مع العراق من عدمه ستضع فى الاعتبار مدى احتياج السوق المحلية من المشتقات خلال المرحلة المقبلة.



وتابع: «حال الاستقرار النهائى على التجديد ستتفاوض الهيئة على شروط أفضل فيما يخص السداد وفترة السماح، ليتم مدها إلى 6 شهور بدلا من 3 حاليًا، وقد تتضاعف الكميات المطلوبة أيضًا«.



ويتم تكرير الخام العراقى فى معمل ميدور، باعتباره الأمثل فى تحقيق أعلى قيمة مضافة، وتتشارك هيئة البترول وشركتا أموك وميدور فى عقد شراء الخام من «سومو» العراقية، ويتم توجيه المشتقات البترولية المنتجة لتلبية احتياجات السوق المحلية.



فى سياق متصل، توقع المصدر وصول الشحنة الرابعة من خام البصرة للموانئ خلال أيام، بحمولة مليونى برميل، لتتسلم مصر بذلك نحو %66 من جملة الكميات المتعاقد عليها.



وأكد أن التعاقد ساهم بشكل ملحوظ فى توفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية من المشتقات البترولية على مدار العامين، الماضى والحالى .



ولا يعد عقد استيراد الخام العراقى هوالوحيد الموقع من قبل الحكومة المصرية لاستيراد الخام، فالأخيرة ترتبط بعقد استيرادى آخر مع الكويت، بواقع مليونى برميل شهريا، بفترة سماح 270 يومًا .



وبخلاف تعاقدات استيراد الزيت الخام، ترتبط الحكومة بعقدين لاستيراد المشتقات البترولية، أولهما مع شركة أرامكوالسعودية لتوريد 700 ألف طن شهريًا، والثانى مع مؤسسة البترول الكويتية، لتوريد 1.5 مليون طن سنويًّا.