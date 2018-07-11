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اقتصاد وأسواق
السلطات السعودية تلقي القبض على مسؤول بتهمة الرشوة
الأربعاء 11 يوليه 2018 01:43 ص
شرطة السعودية
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شرطة السعودية
(رويترز)
قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء إن السعودية ألقت القبض على مسؤول بوزارة الدفاع بتهمة تلقي رشوة قدرها مليون ريال (267 ألف دولار) وإساءة استغلال منصبه.
ونقل بيان عن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ”سعى المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لشركة مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي“.
وأضاف البيان أن المسؤول أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها وقد تم القبض عليهما أيضا. ولم يذكر البيان أسماء المتهمين.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي احتجزت السلطات المئات من كبار رجال الأعمال وأفرادا في العائلة الحاكمة لعدة أشهر في فندق ريتز كارلتون الرياض في إطار حملة على الفساد.
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