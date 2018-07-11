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نقل وملاحة
ضبط مواد مخدرة مع راكب بمطار القاهرة
الأربعاء 11 يوليه 2018 12:50 ص
مطارات القاهرة
أخر الأخبار
مطارات القاهرة
مها أبوودن
ضبطت سلطات مطار القاهرة كمية من بذور مادة الماريجوانا المخدرة ومستلزمات زراعتها ومناظر القنص وأدوات الرماية والممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده أو تداوله طبقا لقانون المخدرات .
وتعود الواقعة إلى أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من هولندا على طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من أمستردام، اشتبه سامح الجبار رئيس القسم فى راكب هولندى من أصل مصري قادم من أمستردام الذى بدا عليه الإلتزام والتردد وحاول استغلال مواعيد تسليم و تسلم الورديات والخروج بين ركاب طائرة أخرى قادمة من إحدى الدول العربية.
وبسؤال الراكب عن جواز السفر، أظهر جواز السفر الهولندى، والذى اتضح أنه لم يقوم بختم الوصول للجواز.، فطلب منه الجواز المختوم بختم الوصول فاتضح أنه مصري وأنه سافر إلى امستردام من 5 أيام فقط
وبتفتيشه تبين وجود مجموعة كبيرة من بذور الماريجوانا مخباة بين طيات الملابس وداخل جيوب ملابس الراكب بوزن حوالى 200 جرام تقريبا ومجموعة كبيرة من أدوات تعاطي المواد المخدرة التي تلاحظ وجود بقايا مواد مخدرة بيضاء سبق تعاطيها وعلبة بلاستيك بداخلها مادة مركبة خاصة بالتربة الزراعية التي تحتاجها زراعة بذور الماريجوانا و تزن 700 جرام
كما تبين وجود كمية من الاطعمة المخلوطة ببعض المواد المخدرة وكمية من الشيكولاتة المحشوة بمخدر الماريجوانا و وبعض الأدوات التي تستخدم في تعاطي الهيروين ( انابيب صغيرة الحجم ) ومجموعة من الاوراق التي توضح طرق زراعة العديد من المواد المخدرة بطرق حديثة ومنظار أحادى حديث خاص ببندقية قناصة محظور دخوله للبلاد وقوس رماية مفكك و 12 رمح خاص بقوس الرماية
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