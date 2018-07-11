الموسيقار أسامة الرحباني: لست قاسيا والغرب يحترم حقوق المبدعين

تعاوني مع هبة طوجي لأنها موهوبة ولا اهتم بانزعاج الآخرين .





نجاح مسرحية أحدب نوتردام فاق توقعاتنا والسوشيال سمحت لنشر إعلام سئ.





حقوق المبدعين لاينبغي المساس بها

حوار – أحمد حمدي



الموسيقار اللبناني الكبير، أسامة رحباني هو سليل رحبانية لبنان، وأحد أحفاد قيثارة الشرق فيروز والذي اشتهر بتقديم موسيقى متميزة، وحقق الكثير من النجاحات محليا وعربيا وعالميا أيضا، خاصة حينما قرر التعاون مع النجمة اللبنانية هبة طوجي منذ سنوات، فحصدا الكثير من النجاحات، كان آخرها أغنية "سلم على مصر"، وكذلك مسرحية فرنسية عالمية "أحدب نوتردام " .

" المال" التقت الموسيقار اللبناني في زيارته لمصر وأجرت معه حوار كشف فيه الكثير من التفاصيل، ورده على اتهامه بأنه قاس في لجنة تحكيم برامج المواهب ورؤيته للموسيقى المقدمة على الساحة الفنية ورأيه في حقوق الملكية الفكرية للمبدعين الموسيقيين .

** الصدفة



تحدث الملحن اللبناني الكبير أسامة رحباني للمال قائلا: الصدفة قد تجعله يلتقي بأشخاص مميزين ويعرف وقتها هل سيكون لها مستقبلا مميزا أم لا .



وأضاف "تعاونت مع هبة منذ أول لقاء على هذه الأسس، وأصبح لدى هبة شهرة كبيرة ليس فقط لبنانيا أو أوروبيا، وإنما فرانكفوريا أيضا فقد حصلت على بطولة أهم مسرحية في فرنسا وجابت مناطق العالم.

وتابع الرحباني: حينما أقدم أغنية أو ألبوم مع هبة طوجي نعمل عليها "كنحت أزميل"، وهي تستوعب الأمور بشكل رائع وتضيف لها بعدا كبيرا لتقدم فنا راقيا للناس.

وأشار إلى أنه قرر مع هبة طوجي تقديم موسيقى مختلفة تماما عن السائدة في السوق



وقال إن في كل مجال يوجد من هو جيد ومن هو ردئ ،سواء الطب او الهندسة او غيرها من المجالات الحياتية.



** السويشيال والطريق الخطأ



وأكد أن الأكثر شيوعا حاليا أن هناك نمطا معينا من التصرف لدى الإعلام لتسويق الفن الهابط لأسباب واهية بالقول إن الجمهور يريد هذا الفن، لافتا إلى أنه يوجد في لبنان أصوات مختلفة جيدة.

ونوه إلى أن السوشيال ميديا سمحت بأن يكون هناك "فرشا إعلاميا" لكن بشكل خاطئ ، وكل إنسان أصبح يعطي اراءه كما يريد



وقال "كل مطرب يرى أن عدد الـ fans يمثلون شعبيته الحقيقية ، وذلك ليس أمرا صحيحا دائما، وفي النهاية هناك من يبقى في ذاكرة الناس لو كان جيدا وآخر يختفي مثل فقاعة الصابون".



وعن اغنية "سلم على مصر" التي قدمها للنجمة هبة طوجي منذ فترة وحققت نجاحا كبيرا قال : كنا نريد أن نقدم أغنية هدية لمصر مثل " مصر عادت شمسك الذهب " فطلبت من الشاعر الغنائي المصري نادر عبد الله وبالفعل كتب كلمات رائعة



وأضاف "تحمست لها هبة كثيرا والحمد لله وفقنا فيها بشكل رائع لأنها كانت نابعة من قلوبنا وحبنا لمصر لاننا نعرف جيدا قيمتها وشعبها وسياستها وكيفية التفكير فيها بالإضافة للمثقفين والمبدعين والمطربين فيها منذ زمن العمالقة".



وعن اتهام الكثيرين له بقسوته أثناء لجنة تحكيم برنامج ستار أكاديمي للمواهب قال : لست قاسيا أبدا لكن الجمهور العربي يحب التعاطف مع المتسابق لو أحبه بسيئاته وإيجابياته أيضا



وأضاف: "وبصدق المدرسة الرحبانية مدرسة فنية قاسية ، ونحن تربينا على ذلك على العلم والثقافة والضمير والمهنية والوعي والصعوبة وأن كل عمل نقدمه يجب أن ينفذ بشكل مميز ومتقن ومحترف، بالإضافة للخبرات التي نكتسبها نضيفها لأي عمل نقدمه وسرعة البديهة في تصويب الاخطاء ولايستطيع كل الناس فعل ذلك"

وأوضح الموسيقار الكبير أن القسوة هي جزء من كيفية تطوير الإنسان لأن العالم لايرحم أبدا ولايقبل إلا المتميز فقط.



وبصفته رئيس جمعية لحقوق الملكية الفكرية للشعراء والملحنين في لبنان، يري أن الأمر في الغرب فيه احتراما شديدا لحقوق المبدعين على عكس المجتمع الشرقي حيث يوجد فقر كبير وعيب في التعامل مع المبدعين



وأكد أن لبنان يدافع أكثر من مصر بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية، وفي تونس يدافع القليل، وفي الخليج لايوجد اهتمام بالأمر من الأساس



واستدرك "لكن لا يزال لبنان الأكثر اهتماما وذلك يرجع لوجود عائلة الرحبانية الخاصة بنا، بالإضافة لجمعية الساسم الفرنسية التي أترأس مجلسها".

وأكد الرحباني أن هناك مشاكل كثيرة في حقوق الملكية بدءا من المحطات المرئية والمسموعة التي تحاول التحايل على الأمر بحجة أنها لا تحقق ربحا ماديا، وكذلك المطاعم والملاهي والمحطات الإذاعية والحقوق الإعلانية يأتي المعلن لأخذ اغنية دون طلب أذن وذلك لايصح أبدا.



وأوضح أن حقوق المؤلف والملحن لاينبغي المساس بها وأتمنى أن ينضم الخليج العربي لنا للدفاع عن هذه الحقوق في الوطن العربي والمؤسف حقيقة اننا لانطمع سوى في استرداد حقنا فقط كمؤلفين وملحنين وموزعين موسيقيين .

وتحدث الرحباني عن مسرحية " أحدب نوتردام " التي قدمها مع هبة طوجي الفترة السابقة وحققت نجاحا عالميا وتم عرضها في الكثير من دول العالم.



وقال "حينما قررنا انا وهبة أنن تشارك في برنامج ذا فويس في نسخته الفرنسية بدا التنظير علينا وفي النهاية استطاعت هبة طيلة السنين الماضية أن تقدم كل شئ للجمهور " استعراضا غنائيا" والغناء مع اوركسترا سيمفوني ضخم والغناء مع باند موسيقي وتقديم أغنيات وكليبات ناجحة"



وأضاف "منذ تقديمها أول أداء في البرنامج تم اختيارها لتقديم "ازميرالدا " في مسرحية أحدب نوتردام " العالمية والنجاح لها كان كبيرا للغاية وغير متوقع ويرجع ذلك لخبرتها وثقافتها الواسعة وموهبتها الكبيرة".

ولفت أسامة رحباني إلى أن تعاونه مع هبة طوجي بسبب مشروع أحدب نوتردام وقوتها وتعطي أعمال ناجحة مؤكدا أنه لا يهتم بانزعاج الآخرين من ذلك .

وكشف عن أنه يستعد لتقديم أعمال فنية في مصر الفترة القادمة ، مشيرا إلى أن هناك أصوات ومواهب جيدة على الساحة الفنية.

وحول تعاونه مع طوجي،