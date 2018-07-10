وزير الزراعة: لابد من مراجعة توزيع الأراضي

وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت

الصاوي أحمد



أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه غير راضٍ عن أداء هيئة التعمير، لافتا إلى أنه سيتم وضع إدارة جديدة تسعى لفض الاشتباك وتضارب القرارات فى تقنين وضع اليد، سواء بالتقنين المؤدي إلى التملك أو بنظام حق الانتفاع.



وقال وزير الزراعة خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم بالوزارة، إنه يوجد شكاوى كثيرة من المستثمرين لتعرضهم إلى الإطالة فى الحصول على عقود حق الانتفاع بالنسبة لتمليك الأراضى، قائلا "يجب دعم المستثمرين الجادين بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين لخوض تجربة الاستصلاح الأراضى"



ولفت وزير الزراعة أنه لابد من مراجعة توزيع الأراضى التى يحصل عليه من لديهم خبرة فى الإنتاج الزراعى للشباب صغار المزراعين.



وتابع أن هناك برامج تنفيذية للتنمية بشمال سيناء وجنوب سيناء والمناطق الحدودية لأنها جزء من الامن القومى المصرى سواء فى التنمية الزراعية، والإنتاج الحيوانى.



و قال الدكتور عز الدين أبوستيت، إن الوزارة تسعى لإنشاء5 مكاتب زراعية فى الخارج بالإضافة إلى المكتب الزراعى فى روما، لجذب عدد من الاستثمارات الزراعية والإنتاج الداجنى والحيوانى والسمكى، خلال الفترة المقبلة.



وأضىاف وزير الزراعة أن هناك تنسيقا مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتوفير الأعلاف من خلال تشجيع شراء المنتج المحلى الذرة الصفراء، للقضاء على حلقات الوسيط وعدم التلاعب فى الأسعار، بالإضافة إلى عمل قاعدة بيانات للثروة الحيوانية، وإطلاق مشروع الحيازة الإلكترونية كارت الفلاح قريبا.



وأضاف وزير الزراعة أنه تم الانتهاء من 2.5 مليون كارت ذكي للفلاح من إجمالي 6.5 مليون كارت للحيازة الزراعية بما يساهم في توفير قاعدة بيانات عن قطاع الزراعة بما فيه من محاصيل وإنتاج حيواني .

