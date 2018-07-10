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بورصة وشركات
توقعات بحركة صعودية مؤقتة للبورصة
الثلاثاء 10 يوليه 2018 11:47 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
المؤشر الرئيسي يتجه لاختبار مستوى 16125 نقطة
أسماء السيد
توقعت بحوث "النعيم" حركة متباينة ﻷداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة .
وأضافت "النعيم" في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها، أن مؤشر البورصة الرئيسي تظهر عليه بعض الاشارات التى قد تدفعه لحركة صعودية ولو مؤقته ليتحه نحو اختبار مستوى 16100-16125 نقطة .
وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، أوضحت أن المؤشر لم ينجح في التماسك أعلى من مستوى الدعم عند 790 نقطة وهو ما يؤدي به لمزيد من التراجع نحو مستوى الدعم التالي عند 750 نقطة .
ونصحت المتعاملين بتخفيف المراكز الشرائية وانتظار إشارة شراء جديدة .
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