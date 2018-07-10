توقعات بحركة صعودية مؤقتة للبورصة

المؤشر الرئيسي يتجه لاختبار مستوى 16125 نقطة





أسماء السيد

توقعت بحوث "النعيم" حركة متباينة ﻷداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة .

وأضافت "النعيم" في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها، أن مؤشر البورصة الرئيسي تظهر عليه بعض الاشارات التى قد تدفعه لحركة صعودية ولو مؤقته ليتحه نحو اختبار مستوى 16100-16125 نقطة .

وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، أوضحت أن المؤشر لم ينجح في التماسك أعلى من مستوى الدعم عند 790 نقطة وهو ما يؤدي به لمزيد من التراجع نحو مستوى الدعم التالي عند 750 نقطة .

ونصحت المتعاملين بتخفيف المراكز الشرائية وانتظار إشارة شراء جديدة .