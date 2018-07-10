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عقـــارات
تخصيص وحدات سكنية لإدارة جامعة مطروح الجديدة بمنطقة الكيلو 4
الثلاثاء 10 يوليه 2018 10:47 م
تخصيص وحدات سكنية لإدارة جامعة مطروح الجديدة بمنطقة الكيلو 4
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تخصيص وحدات سكنية لإدارة جامعة مطروح الجديدة بمنطقة الكيلو 4
أبو زيد يوجه مديرية الإسكان بسرعة إجراء التعديلات الهندسية اللازمة بالوحدات السكنية لاستيعاب المكاتب الإدارية
معتز محمود
تفقّد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عمارات الكيلو 4 الجديدة بحى الزهور تمهيدًا لتخصيص عدد من الوحدات السكنية كمنشآت إدارية للجامعة استعدادًا لإعلان جامعة مطروح المستقلة عن جامعة الإسكندرية.
رافق المحافظ فى الجولة السيد الإمام السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد إسماعيل رئيس فرع جامعة الإسكندرية بمطروح، ومحمد جابر رئيس مجلس المدينة، وعدد من مديري المديريات والإدرات المعنية.
حيث وجه محافظ مطروح لمديرية الإسكان بسرعة إجراء التعديلات الهندسية اللازمة بالوحدات السكنية لاستيعاب المكاتب الإدارية لإدارة الجامعة مع إقامة قاعات مؤتمرات واجتماعات ملحقة بالمبانى الإدارية مع الاهتمام بالشكل الحضارى والانتهاء من رصف وتشجير المنطقة.
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