مركز الدراسات: 53 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية باليمن

رحاب صبحى









أعلن مرصد الحريات الإعلامية، التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، تسجيل 53 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام 2018 تعرّض لها إعلاميون ومؤسسات إعلامية تنوعت بين حالة قتل وإصابة واختطاف واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات إعلامية.

وأشار التقرير إلى استمرار حالة التراجع في الحريات الإعلامية في اليمن حيث قتل ثمانية صحفيين خلال النصف الأول، وأدرجت اليمن في السنوات الأخيرة ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حرية الصحافة وهو البلد الذي كان يشهد هامشًا معقولًا من الحريات الصحفية حتى ما قبل الحرب الراهنة.





وأضاف التقرير أن المشهد الإعلامي في اليمن أصبح يتسم بوقائع القمع والانتهاكات في ظل تراجع لأدوات ووسائل التضامن مع الضحايا وشعور الجناة أنهم بعيدون عن يد العدالة والعقاب.

وفي ظل هذه البيئة عالية المخاطر على الصحفيين وثّق مرصد الحريات الإعلامية 53 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية خلال النصف الأول من العام الحالي، تنوعت بين قتل وإصابة واختطاف وتعذيب وإيقاف وإحراق مؤسسات إعلامية، كان أبرزها مقتل 8 صحفيين بمدينة تعز والحديدة والبيضاء.



