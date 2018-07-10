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سيـــاســة
مركز الدراسات: 53 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية باليمن
الثلاثاء 10 يوليه 2018 09:15 م
مرصد الحريات الصحفية
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مرصد الحريات الصحفية
رحاب صبحى
أعلن مرصد الحريات الإعلامية، التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، تسجيل 53 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام 2018 تعرّض لها إعلاميون ومؤسسات إعلامية تنوعت بين حالة قتل وإصابة واختطاف واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات إعلامية.
وأشار التقرير إلى استمرار حالة التراجع في الحريات الإعلامية في اليمن حيث قتل ثمانية صحفيين خلال النصف الأول، وأدرجت اليمن في السنوات الأخيرة ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حرية الصحافة وهو البلد الذي كان يشهد هامشًا معقولًا من الحريات الصحفية حتى ما قبل الحرب الراهنة.
وأضاف التقرير أن المشهد الإعلامي في اليمن أصبح يتسم بوقائع القمع والانتهاكات في ظل تراجع لأدوات ووسائل التضامن مع الضحايا وشعور الجناة أنهم بعيدون عن يد العدالة والعقاب.
وفي ظل هذه البيئة عالية المخاطر على الصحفيين وثّق مرصد الحريات الإعلامية 53 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية خلال النصف الأول من العام الحالي، تنوعت بين قتل وإصابة واختطاف وتعذيب وإيقاف وإحراق مؤسسات إعلامية، كان أبرزها مقتل 8 صحفيين بمدينة تعز والحديدة والبيضاء.
ولا تزال جماعة الحوثي (أنصار الله) تتصدر قائمة الانتهاكات ضد الصحفيين بواقع 27 حالة انتهاك من إجمالي الحالات المسجلة، و14 انتهاكًا مارستها أطراف تابعة للحكومة الشرعية، و7 انتهاكات قام بها مجهولون، و3 انتهاكات من قِبل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وانتهاكين من قبل متنفذين، وما زالت جماعة الحوثي ترفض الإفراج عن 14 صحفيًّا مرّ على البعض منهم أكثر من ثلاثة أعوام، وبالمقابل تستمر حالة الانتهاكات للحريات الإعلامية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا.
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