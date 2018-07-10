منى محرز: مرض الجلد العقدي لم يتحول لوباء.. والحالات محدودة

منى محرز نائب وزير الزراعة

الصاوي أحمد



أكدت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مرض الجلد العقدي ظهر في 9 محافظات، ولكن النسب المكتشفة محدودة، ولم يتحول لوباء.



وأضافت محرز، خلال مؤتمر صحفي في وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن سبب ظهور بعد الحلات نتيجة عدم استجابة المربين لحملات التحصين التي تتم بشكل دوري.



وأوضحت أن وزير الزراعة صرف 300 ألف جنيه أدوية للمزارع أو المربي.



وأشارت إلى أنها بالأمس زارت محافظة بنى سويف ولم تظهر سوى حالة واحدة.