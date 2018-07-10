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نقل وملاحة
وزير الطيران المدنى يكرم عاملة بمطار القاهرة الدولى
الثلاثاء 10 يوليه 2018 06:28 م
وزير الطيران المدنى يكرم عاملة بمطار القاهرة الدولى
أخر الأخبار
وزير الطيران المدنى يكرم عاملة بمطار القاهرة الدولى
دعاء محمود
استقبل، اليوم، الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، بمكتبه بمقر الوزارة، السيدة غنية مصطفى إسماعيل، عاملة نظافة، بصالة الوصول بمبنى الركاب (1) في مطار القاهرة الدولى؛ لتكريمها على أمانتها، حيث قامت بإعادة مبلغ تسعة آلاف يورو وجهاز محمول لراكب مصرى فقدتها لدى عودته من ميلانو بإيطاليا.
وقام معالى وزير الطيران بتكريم السيدة غنية ومنحها شهادة تقدير وتحفيزًا ماديًّا لأمانتها، كما أعرب سيادته عن شكره وتقديره العميق لموقفها المشرف مما يعد مثالًا يُحتذى به للرضا والقناعة والشرف والأمانة فى أداء العمل، مؤكدًا أن قطاع الطيران المدنى مليء بهذه النماذج المشرّفة.
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