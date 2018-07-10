وزير الطيران المدنى يكرم عاملة بمطار القاهرة الدولى

دعاء محمود

استقبل، اليوم، الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، بمكتبه بمقر الوزارة، السيدة غنية مصطفى إسماعيل، عاملة نظافة، بصالة الوصول بمبنى الركاب (1) في مطار القاهرة الدولى؛ لتكريمها على أمانتها، حيث قامت بإعادة مبلغ تسعة آلاف يورو وجهاز محمول لراكب مصرى فقدتها لدى عودته من ميلانو بإيطاليا.