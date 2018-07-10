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رياضة
الأهلي يرد علي آل الشيخ ببيان مقتضب
الثلاثاء 10 يوليه 2018 06:05 م
الأهلي يرد علي آل الشيخ ببيان مقتضب
أخر الأخبار
الأهلي يرد علي آل الشيخ ببيان مقتضب
علي المصري
ردّ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على التصريحات النارية التي أطلقها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، والرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء، ببيان مقتضب.
وجاء نص البيان كالتالي: "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه التجاوزات التي جاءت في حق النادي ومجلس إدارته عبر وسائل الإعلام".
النادي الأهلي
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