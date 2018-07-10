الأهلي يرد علي آل الشيخ ببيان مقتضب

علي المصري

ردّ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على التصريحات النارية التي أطلقها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، والرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء، ببيان مقتضب.