إيرباص تطلق عائلة طرازي A220-100 وA220-300

الطائرة الكندية أحدث المنضمين إلى عائلات طائرات إيرباص





دعاء محمود





كشفت اليوم شركة إيرباص عن إطلاق عائلة A220 الجديدة كليا، في احتفال أقيم في مركز هنري-زيغلر لتجميع الطائرات، بالقرب من تولوز. حضر الاحتفال مجموعة من موظفي شركة إيرباص ونخبة من الصحافة العالمية حيث حطت الطائرة من طراز A220-300 والتي تحمل ألوان وشعار إيرباص مباشرة في تمام الساعة 12.25 بالتوقيت الصيفي لأوروبا، عقب اكتمال أعمال الدهان.

وتتكون عائلة A220 من طرازين جديدين هما A220-100 وA220-300 والمعروفة سابقًا باسم بومباردييه C Series (CS100 – CS300). وتم تجهيز الطائرة بالكامل لتتناسب مع الأسواق ذات السعة المقعدية التي تتراوح بين 100 و150 مقعدًا، مما يجعل من هذه العائلة المكمل المثالي لعائلة إيرباص الأفضل مبيعًا A320neo.





وقد صرح جيوم فوري، رئيس إيرباص للطائرات التجارية قائلاً: "الجميع في إيرباص يتطلع إلى هذه اللحظة التاريخية. نحن مسرورون اليوم بانضمام A220 إلى عائلة إيرباص ويشرفنا أن نراها تتحلى بألوان إيرباص للمرة الأولى على الإطلاق"





كما أثنى فوري على جميع العاملين في بومباردييه قائلاً: "أود أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع العاملين في بومباردييه وفي سلاسل التوريد الذين بذلوا الكثير من الجهد خلال الأعوام الماضية لتقديم هذه الطائرة الرائعة إلى العالم. والآن حان الوقت لطائرة A220 أن تدخل مرحلة جديدة مستفيدة ومعززة بنجاحات وموارد شركة إيرباص حول العالم."



