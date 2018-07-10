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عيار 18
680.00
عيار 24
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الزيت
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المكرونة
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الدقيق
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المسلى الطبيعي
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المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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ديك رومي
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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 630 جنيها
الثلاثاء 10 يوليه 2018 05:07 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمر سالم
سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تراجع خلال التعاملات اليومية نتيجة انخفاض الأوقية فى بورصة الذهب العالمية.
وسجل عيار 21 اليوم نحو 630 جنيه للجرام مقابل 632 جنيه أمس أول.
وسجل عيار 18 اليوم 540 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 720 جنيها، وسجلت الأوقية 1253 دولارا أمريكيا بدلاً من 1262 دولارا أمس.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5040 جنيها بدلاً من 5055 جنيهاً.
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