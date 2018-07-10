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سيــارات
«عرب موتورز» تبدأ تجميع شنجان V 7 أوائل 2019
الثلاثاء 10 يوليه 2018 04:50 م
شنجان v7
أخر الأخبار
شنجان v7
المال - خاص
أكد وائل كامل، رئيس قطاع شنجان بشركة عرب موتورز، أنها تعتزم بدء تجميع سيارات شنجان v7 محلياً، خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح لـ«المال»، أن الخطط الإنتاجية الخاصة بطرازات «v7» ستشهد بطءً، مقارنة بالخطط المستهدفة بنهاية العام الحالى، لأسباب تتعلق بطول المدة الزمنية التى ستستغرقها الشركة العالمية فى توريد المكونات.
وتنتمى شنجان v7 لفئة السيارات العائلية «السيدان» المزودة بمحرك رباعى اﻷسطوانات، سعة 1600 سى سى، 125 حصاناً، وأقصى عزم للدوران 156 نيوتن متر، بمنظومة جر أمامى.
وأشار إلى أن شركته تعتزم التوسع بمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة فى الصعيد، بخلاف مركز لأحد الموزعين بالدلتا خلال العام الحالى، وذلك ضمن استراتيجية عرب موتورز التى تعتمد على رفع مستوى الخدمة، مضيفا أن الشركة تدرس حالياً الخطط التوسعية الخاصة بمراكز الصيانة وصالات العرض، التى بموجبها سيتم اعتماد موزعين جدد.
ولفت إلى أن عرب موتورز ستشارك بمعرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك - فورميلا» بمجموعة من طرازات الصانع الصينى، بعد المباحثات التى تجريها مع شنجان العالمية لتحديد الطرازات التى سيتم طرحها نهاية يوليو الحالى.
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