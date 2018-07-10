«الهاشمية» تتمسك بعقد وكالة «كيوتن»

- اتخذت إجراءات قانونية ضد كيانات محلية وتعتزم مطالبة الشركة الأم بتعويض 5 ملايين دولار



أحمد عوض



أكد وليد هاشم، رئيس مجلس إدارة شركة الهاشمية لتجارة السيارات، الوكيل الحصرى لسيارات «كيوتن»، أن شركته اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركات مجموعة القصراوى والحبيب للتجارة، لوقف عمليات استيراد وتوزيع طرازات وكالتها محلياً.



وأكد فى تصريح لـ«المال»، أن «الهاشمية» ستطالب الشركة العالمية بتعويض 5 ملايين دولار، حال تجريدها من وكالة «كيوتن»، مقابل الاستثمارات التى تم ضخها بمراكز الصيانة وصالات العرض، منذ توقيع عقد الوكالة، موضحا أنه من المرتقب إنهاء أحقية استيراد وتوزيع سيارات العلامة بحلول 2019.



وأشار إلى أن الشكاوى المقدمة أمام الجهات الرقابية فى طريقها للتنفيذ من خلال إصدار الهيئة العامة للصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك، تعليمات رسمية تشمل منع أى شركة محلية من استيراد سيارات وقطع غيار العلامة الصينية.



واستنكر قيام الشركة العالمية بالتفاوض مع عدد من الشركات لنقل الوكالة، وخدمات ما بعد البيع والصيانة، مؤكدًا أن شركته لم تقصر سواءً فى الخطط التوسعية أو التسويقية.



كما أوضح أن «الهاشمية» ضخت استثمارات 140 مليون جنيه فى تدشين مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة وصالات العرض، والحملات التسويقية منذ توقيع عقد الوكالة.



وأضاف أن المفاوضات مع الشركة العالمية تشهد تعنتاً تجاة «الهاشمية»، من خلال إلزامها ببدء استيراد سيارات العلامة، رغم صعوبة ذلك فى الوقت الحالى خاصة مع القيود التى فرضتها مصلحة الجمارك فيما يخص اﻷسعار الاسترشادية على السيارات صينية المنشأ.



ولفت إلى أن استيراد سيارات «كيوتن» حالياً، سيجعل أسعار السيارة تتخطى 200 ألف جنيه، ما سيحد من الفرص التنافسية مع العلامات اﻷخرى، وأوضح أن شركته أوقفت الاستيراد وفقا لبنود عقد الوكالة، التى تشمل وقف النشاط محليا فى حالة القوة القهرية، التى يتسبب عنها خسائر فادحة.