EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
«الهاشمية» تتمسك بعقد وكالة «كيوتن»
الثلاثاء 10 يوليه 2018 04:47 م
«القصراوى» يتفاوض على وكالة «كيوتن»
أخر الأخبار
«القصراوى» يتفاوض على وكالة «كيوتن»
- اتخذت إجراءات قانونية ضد كيانات محلية وتعتزم مطالبة الشركة الأم بتعويض 5 ملايين دولار
أحمد عوض
أكد وليد هاشم، رئيس مجلس إدارة شركة الهاشمية لتجارة السيارات، الوكيل الحصرى لسيارات «كيوتن»، أن شركته اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركات مجموعة القصراوى والحبيب للتجارة، لوقف عمليات استيراد وتوزيع طرازات وكالتها محلياً.
وأكد فى تصريح لـ«المال»، أن «الهاشمية» ستطالب الشركة العالمية بتعويض 5 ملايين دولار، حال تجريدها من وكالة «كيوتن»، مقابل الاستثمارات التى تم ضخها بمراكز الصيانة وصالات العرض، منذ توقيع عقد الوكالة، موضحا أنه من المرتقب إنهاء أحقية استيراد وتوزيع سيارات العلامة بحلول 2019.
وأشار إلى أن الشكاوى المقدمة أمام الجهات الرقابية فى طريقها للتنفيذ من خلال إصدار الهيئة العامة للصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك، تعليمات رسمية تشمل منع أى شركة محلية من استيراد سيارات وقطع غيار العلامة الصينية.
واستنكر قيام الشركة العالمية بالتفاوض مع عدد من الشركات لنقل الوكالة، وخدمات ما بعد البيع والصيانة، مؤكدًا أن شركته لم تقصر سواءً فى الخطط التوسعية أو التسويقية.
كما أوضح أن «الهاشمية» ضخت استثمارات 140 مليون جنيه فى تدشين مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة وصالات العرض، والحملات التسويقية منذ توقيع عقد الوكالة.
وأضاف أن المفاوضات مع الشركة العالمية تشهد تعنتاً تجاة «الهاشمية»، من خلال إلزامها ببدء استيراد سيارات العلامة، رغم صعوبة ذلك فى الوقت الحالى خاصة مع القيود التى فرضتها مصلحة الجمارك فيما يخص اﻷسعار الاسترشادية على السيارات صينية المنشأ.
ولفت إلى أن استيراد سيارات «كيوتن» حالياً، سيجعل أسعار السيارة تتخطى 200 ألف جنيه، ما سيحد من الفرص التنافسية مع العلامات اﻷخرى، وأوضح أن شركته أوقفت الاستيراد وفقا لبنود عقد الوكالة، التى تشمل وقف النشاط محليا فى حالة القوة القهرية، التى يتسبب عنها خسائر فادحة.
أسعار السيارات
استراتيجية صناعة السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا