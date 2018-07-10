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اقتصاد وأسواق
وزير الزراعة متحديا المحتكرين: أسعار الأرز ستقل هذا العام
الثلاثاء 10 يوليه 2018 04:45 م
الأرز
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الأرز
الصاوي أحمد
حذر الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من تخزين محصول الأرز هذا العام، مؤكدا أن أسعار الأرز ستقل هذا العام، طبقا لاستراتيجية تعمل الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المسئولة.
وقال وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي عقده بوزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل أيضا على تحديد أساليب واضحة؛ لحماية الإنتاج الوطني، مع توفير احتياجات المستهلك، لمعرفة الفجوة بين الاستيراد والتصدير، واستيرادها، في ظل اقتصاديات السق الحر.
ولفت إلى أنه من يحاول من الحلقات الوسيطة أن يخزن الأرز بهدف تحقيق أرباح من خلال التلاعب بأقوات الشعب سوف يندم سوف يندم، وأنه سيتم ملاحظة انخافض أسعار الأرز مع دخول حصاد المحصول، مضيفا "حاليا بـ 5 جنيهات وبكره وبعده بأقل من خلال التنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية".
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