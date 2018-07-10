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اقتصاد وأسواق
وزير الزراعة: لن نستورد حبة أرز تضر بالمستهلك
الثلاثاء 10 يوليه 2018 04:31 م
أرز
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أرز
الصاوي أحمد
أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لن يتم استيراد حبة أرز واحدة تضر بالمستهلك المصري ولن تمر أية شحنة من أرز الشعير دون فحص دقيق من سلطات الحجر الزراعي أسوة بغيرها من المحاصيل الزراعية المختلفة .
وأوضح وزير الزراعة خلال مؤتمر صحفي عقد -اليوم – أن قرار إستييراد الأرز سيستفيد منه الآف العمال في المضارب الحكومية ،وكانت ستتعرض لخطر الأغلاق في حالة الأحجام عن الزراعة خلال الفترة المقبلة نتيجة تراجع مساحة المحصول خلال الموسم الجاري.
ولفت وزير الزراعة إلى أنه سيتم اخضاء واردات الأرز لمعايير الحجر الزراعي وقواعد الزراعة ذات الصلة، داعيا إلى عدم القلق منذ لك القرار واهمها الكشف على وجود أية أمراض أو غيرها.
كان الرئيس السيسي قد صادق علي قرار إستيراد الأرز من الخارج قبل يومين وهو القرار الذي أثار لغطا كبيرا من جانب المستهلكين والمواطنين .
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