16 مليون زريعة سمك بحقول الأرز بالشرقية

سمك

الصاوى أحمد



نجحت الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، فى طرح 16 مليون زريعة سمكية فى حقول الأرز،على مساحة 40 ألف فدان، فى محافظة الشرقية، خلال الموسم الجاري، الذى بدأ مارس الماضى.



انتهت الهيئة من عملية الاستزراع فى تلك المساحة، ضمن مخططها المتضمن استزراع أنواع مختلفة من الأسماك على مساحة 250 ألف فدان أرز بحلول 2020.



أكد خالد الحسني، رئيس هيئة الثروة السمكية لـ«المال»، أن وزارة الزراعة تستهدف من خطة التوسع فى تربية الأسماك فى حقول الأرز، تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، وطرح 16 مليون زريعة سمك فى هذه المساحة، معظمها لمبروك الحشائش، والمبروك السيلفر، والبلطي، وغيرها من الأسماك مع انطلاق موسم الزراعة منذ شهرين.



ترتفع إنتاجيه فدان الأرز بين ربع طن إلى نصف طن فى حالة تربية الأسماك فيها، بسبب قيامها بالتغذى على الحشائش الضارة، وفى المقابل تسميده من خلال مخلفات الأسماك، وبالتالى المنفعة متبادلة، وتصل إنتاجية فدان الأرز إلى 4 أطنان فى المتوسط.



أكد محمد فتحى عثمان، عضو لجنة تطوير البحريات الشمالية، أن زراعة الأسماك فى حقول الأرز تساهم فى زيادة خصوبة، لا سيما بعد الانتهاء من عمليات الجمع والحصاد،لا سيما أن مخلفات الأسماك تظل فى الأرض بعد تجفيفها.



أوضح عثمان أنه من المستهدف أن تقفز المساحة المنزرعة بالأسماك، فى حقول الأرز بين 80 إلى 100ألف فدان العام المقبل، على أن تصل إلى 250 ألف فدان فى محافظات الشرقية وكفر الشيخ، بحلول 2020، وفقا لمستهدفات الوزارة.



كشف تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة حصلت «المال» على نسخة منه، أن إجمالى إنتاج مصر من الأسماك بلغ مليونا و820 ألف طن حاليًا، منها إنتاج الاستزراع السمكى المقدر بمليون و451 ألفًا و610 أطنان، والمصايد الطبيعية تنتج 368 ألفا و363 طنا، والبحيرات الشمالية تنتج 182 ألفا و719 طنا، والبحرين الأحمر والمتوسط 108 آلاف و719 طنا، ونهر النيل يبلغ 76 ألفا و636 طنا، بإجمالى مليون و820 ألف طن.



توقفت خطة وزارة الزراعة لتربية الأسماك فى حقول الأرز، بعد إنطلاق ثورة يناير 2011، نتيجة غياب معدلات الأمن فى المحافظات المصرية، ثم عاودت الوزارة تنفيذ الخطة فعليا فى الموسم الجاري، لتبدأ بمساحة 40 ألف فدان فى الشرقية.

