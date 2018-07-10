«التجارة» تسعى لتصدير منتجات الألبان لروسيا

منتجات الألبان والجبن



أحمد اللاهونى





تسعى وزارة التجارة والصناعة، إلى تصدير منتجات الألبان إلى السوق الروسية خلال الفترة المقبلة، لتعزيز تواجد السلع المصرية هناك، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لعام 2020.



قالت مصادر بالوزارة فى تصريح لـ«المال»، إن الجهات المعنية بملف الصادرات «هيئة تنمية الصادرات، قطاع الاتفاقيات التجارية، جهاز التمثيل التجارى، المجلس التصديرى للصناعات الغذائية» بدأت التفاوض بالفعل مع الجانب الروسى فى هذا الشأن.



وأضافت المصادر، أن المفاوضات التى يجريها الجانب المصرى تسعى لمعرفة مواصفات الجودة المطلوبة من المستورد الروسى لإبلاغ الشركات بها وتنفيذها، فضلا عن حجم احتياجات السوق هناك.



تستهدف «التجارة» متوسط نمو %10 سنويًا، ووضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى، لتحقق زيادة فى الصادرات بأسواق إفريقيا والدول العربية بنسبة %20، و%5 بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، و%10 بدول آسيا.



حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018 بنسبة زيادة بلغت %16 مقارنة بنفس الفترة من 2017، وسجلت 8 مليارات و644 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و432 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



أشار التقرير إلى أن إجمالى حجم التجارة الخارجية حقق نمواً ملحوظاً بنسبة %12، وسجل 29 مليارًا و357 مليون دولار، خلال فترة التقرير مقابل، 26 مليارًا و138 مليون دولار، خلال نفس الفترة من 2017.



تعمل فى مصر العديد من شركات صناعة منتجات الألبان بينها “جهينة وعبور لاند ودومتى”.



جهينة شركة مصرية تأسست عام 1983، بدأت نشاطها لإنتاج الألبان والزبادى والعصائر فى أبريل 1987، برأس مال 1.3 مليون جنيه، تم دمج جهينه للألبان فى شركة جهينه للصناعات الغذائية عام 2004، لتصبح شركة متخصصة فى إنتاج الألبان ومنتجاتها والعصائر، وامتلاكها لعدد 5 شركات صناعية وشركة للأعمال البيعية واللوجستية وشركة للإنتاج الزراعى والحيواني، بدأت جهينه للصناعات الغذائية نشاطها فى يناير 1996، تقوم بتصنيع الألبان ومنتجاتها، ويبلغ رأس المال المرخص 5 مليارات جنيه، ورأس المال المدفــوع 706,053,811 جنيه. موزعة على عدد 706,053,811 سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.



أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية، زيادة المبيعات إلى 1.5 مليار جنيه، خلال الربع الأول من 2018، مقابل مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه فى الربع المماثل من 2017.



تعمل شركة «عبور لاند» فى مجال تصنيع الجبن بأنواعها والعصائر واﻷلبان، وينقسم هيكل ملكيتها بين %25 لمحمد حامد، و%14.5 ﻷشرف حامد، و%11 ﻷيمن حامد.



تمكنت «عبور لاند» من الارتفاع بأرباحها نهاية العام المنقضى، لتصل إلى 243 مليون جنيه مقارنة 162 مليون جنيه خلال العام المناظر، ووافقت جمعيتها العمومية مؤخرًا على توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2017 بقيمة 60 مليون جنيه.



تعمل «دومتى» فى مجال تصنيع منتجات اﻷلبان، وينقسم هيكل ملكيتها بين يحيى بن لادن، بنسبة %15.6، وتريفى هولدينج بـ%11.5، و%9.19 لعمر الدماطى.



تراجعت أرباح «دومتى» خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجارى لتصل إلى 28 مليون جنيه، مقارنة بصافى أرباح خلال الفترة المماثلة من العام المنقضى، بلغت 54.8 مليون جنيه، فى حين ارتفعت المبيعات لتصل إلى 1.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة.



أظهرت القوائم المالية للشركة ارتفاع تكلفة المبيعات لتصل إلى 1.3 مليار جنيه خلال الفترة سالفه الذكر، مقارنة 965.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة، كما ارتفعت المبيعات البيعية والتسويقية لتصل إلى 212 مليون جنيه، مقارنة 168 مليون خلال 2016.

