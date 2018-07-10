«الصناعات الهندسية» تضع مشاكلها على طاولة الوزير الجديد

- عمرو نصار: مصر تمتلك إمكانات تصنيعية تؤهلها للمنافسة

- حسام فريد يقترح تنظيم معرض لتعميق التصنيع المحلى مطلع 2019





أحمد اللاهونى

أكد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة أن مصر تمتلك إمكانات هائلة فى مجال الصناعات الهندسية، تؤهلها للمنافسة محليا وخارجيا، وتسعى الوزارة لإحداث تكامل مع جميع الوزارات والجهات لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، خاصة أن الصناعة المصرية ملتزمة بتطبيق معايير الجودة سواء المحلية أو الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة، أعضاء غرفة الصناعات الهندسية والمجلس التصديرى، الخميس الماضى، لبحث سبل تطوير القطاع والنهوض بصادراته، ومناقشة العقبات التى تواجه الصناع والعمل على حلها.

وقال نصار إن الوزارة حريصة على استكمال جميع محاور استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر بالتنسيق والتعاون مع مجتمع الأعمال بهدف تحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية والمتوافقة مع رؤية التنمية المستدامة 2030.

واقترح حسام فريد، رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات، تنظيم مؤتمر موسع حول تعميق التصنيع المحلى والتوجه نحو التصدير مطلع العام المقبل، بهدف إلقاء الضوء على الإمكانات الهائلة التى تمتلكها الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا الفرص الكبيرة المتاحة لزيادة معدلات التصدير.

وقال عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الجلسة مع الوزير ناقشت عددا من الملفات المهمة بالقطاع، على رأسها إعادة النظر فى الاتفاقيات التجارية التى تدخل مصر طرفًا فيها “أغادير، واتفاقية التجارة الحرة مع تركيا” والوقوف على مدى استفادة الصناعة المحلية منها.

واتفاقية أغادير هى اتفاقية تجارية عربية، تم التوقيع فى 25 فبراير 2004، وتضم مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين وَلبنان، وتنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركى لصادرات وواردات الدول الأعضاء من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلى عن 40%.

ووقعت مصر وتركيا اتفاقية التجارة الحرة فى 27 ديسمبر 2005، ودخلت حيز النفاذ فى 1/3/2007، وبحسبها يتم إعفاء منتجات البلدين من كل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.

وأضاف القاضى، أن الصناع طالبوا الوزير بضرورة إنهاء مشكلة تأخر صرف الحوافز التصديرية، والتى تعود لأكثر من عامين، حتى تتمكن الشركات من تحقيق مستهدفات إستراتيجية الوزارة لعام 2020 والنهوض بالصادرات.

واستعرض عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى، رؤية المجلس لزيادة وتنمية صادرات القطاع وبصفة خاصة لبعض الدول الإفريقية، خاصة فى ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية متميزة، وهو الأمر الذى يعطى مصر ميزة تنافسية داخل أسواق القارة السمراء.

وأشار محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى أن الغرفة أجرت زيارات ميدانية لعدد من المصانع الهندسية للوقوف على الإمكانات المتوافرة والسعى لتحقيق التكامل بين هذه المصانع الأمر الذى يسهم فى زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل عمليات الاستيراد.

وأكد نصار أهمية تعزيز التعاون بين مصانع القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لتلبية احتياجاتهم من المنتجات الوسيطة المنتجة محليا بديلا عن الاستيراد.



