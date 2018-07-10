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بنـــوك
اتحاد البنوك يدرس معوقات الضمانات المنقولة
الثلاثاء 10 يوليه 2018 04:00 م
البنوك المحليه
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البنوك المحليه
سهير محمد
ناقشت اللجنة الفنية القانونية باتحاد بنوك- مصر، خلال اجتماعها الأسبوع الماضى بدء العمل بقانون تنظيم الضمانات المنقولة، ومعوقات استخدام السجل، وذلك بعد انتهاء مهلة إشهار الضمانات علي الأصول.
واستمرت الفترة المحددة لإشهار الضمانات المنقولة 3 أشهر، قبل بدء العمل بأحكام القانون 115 لعام 2015، فى 10 يونيو الماضى، وتم دعوة الإدارات القانونية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية لتقديم تقاريرها حول القانون، ومعوقات التطبيق، ومدى ملائمته كبديل للسجل التجارى.
ومن المقرر أن يتم دعوة مسئولى شركة أي سكور للاستعلام الائتمانى، المسئولة عن تطبيق سجل الضمانات المنقولة، و ممثلى وزارة العدل، والسجل التجارى، لمناقشة ملاحظات البنوك، خلال الاجتماع المقبل للجنة القانونية بالاتحاد.
وناقش اجتماع الأسبوع الماضى، مدى إمكانية إحلال السجل الجديد محل السجل التجارى فى إجراءات الرهن، وما سيترتب عليه من توفير تكلفة ووقت.
كانت البنوك العاملة بالسوق المحلية قد انتهت من تسجيل الرهون القديمة التى لها أسبقية فى سجل الضمانات المنقولة، خلال الفترة المحددة للإشهار، بداية من 10 مارس إلى 10 يونيو الماضى.
وسجل إجمالي قيمة الأصول المشهرة، محل الضمان في السجل، 35.5 مليار جنيه الشهر قبل الماضي، بما يزيد على 120 إشهارا، تشمل معدات ثقيلة وآلات، وودائع، وشهادات استثمار، وحسابات بنكية، حسب تصريحات سابقة لرئيس شركة آى سكور محمد كفافى، الذى لفت إلى قيام الشركة بإجراء تعاقدت مع 42 عميلاً للاستفادة من السجل، بواقع 25 بنكا محليًّا، و15 شركة تأجير تمويلى، بالإضافة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات مع بعض الجهات الحكومية، مثل مصلحة الضرائب، وغيرها.
يعد سجل الضمانات المنقولة بمثابة دفتر إلكتروني لإشهار الأصول المادية القائمة والمستقبلية، الداخلة كضمان لدين أو التزام، أو تسهيل ائتماني لتيسير إتاحة التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة فرص حصول تلك المشروعات على التمويل اللازم.
ومن المقرر أن يكون سجل الضمانات المنقولة إحدى الأدوات التي تساهم في الشمول المالي، لأنه سيكون بمثابة أداة مساهمة في تشجيع منح القروض، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بضمان الأصول المنقولة بأنواعها المختلفة، وهو ما يساعد جهات التمويل على اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع، وبإجراءات ميسرة.
يُتيح السجل عدة مزايا، وفق مقتضيات القانون 115 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية 108 لسنة 2016، من أهمها وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل، يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية، وكذا حق أولوية عن باقي الديون الأخرى التي ترد على ذات المنقول.
ومن المزايا التى يقدمها أيضا استيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في السجل، كما يساعد على تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن، بالإضافة إلى توفير خدمة التسجيل، والبحث إلكترونيا على مدار الأربع وعشرون ساعة.
وتعبتر البيانات المشهرة التى يوفرها السجل، بيانات لها حجية رسمية وقت الإشهار، وتاريخه المصدق عليها من السجل له حجية المحررات الرسمية.
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