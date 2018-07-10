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تأميـــن
جمعية التعاونى تؤمن على لاعبى كرة القدم بنادى مصر للمقاصة
الثلاثاء 10 يوليه 2018 03:46 م
الجمعية المصرية للتأمين التعاونى
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الجمعية المصرية للتأمين التعاونى
الشاذلى جمعة
نجحت شركة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى فى تجديد وثيقة التأمين على لاعبى كرة القدم بنادى مصر للمقاصة.
وقال حمدى عبد المولى، وسيط العملية، إنها تغطى التأمين على 18 لاعباً بحوالى 300 ألف جنيه للاعب.
وأكد أن الوثيقة تغطى مخاطر الوفاة فى حادث والعجز الكلى، وبموجبها تقوم شركة التأمين بسداد التعويض كاملاً، وفى حالة العجز الجزئى المستديم يحصل اللاعب على جزء من التعويض، وفقا لنسبة العجز الذى يحدده تقرير طبى من جهة طبية حكومية معتمدة.
وكشف أن الوثيقة تغطى أيضاً العجز الكلى المؤقت، الذى تزيد فيه احتمالات تماثل اللاعب للشفاء، وفى تلك الحالة تسدد الشركة 1500 جنيه أسبوعياً للاعب (5 فى الألف من مبلغ التأمين)، ولمدة 52 أسبوعاً بإجمالى 78 ألف جنيه، خلال تلك الفترة.
ولفت إلى أنه فى حالة وفاة اللاعب يحصل الورثة على التعويض بعد استيفاء المستندات، وهى أصل وثيقة التأمين، وشهادة الوفاة.
وكانت الشركة قد جددت خلال الأيام القليلة الماضية التأمين على أعضاء الفريق الأول بالنادى الأهلى والبالغ عددهم 28 لاعباً بمبلغ تأمين 300 ألف جنيه لكل لاعب لتغطية مخاطر الوفاة بحادث والعجز الكلى والجزئى المستديمين.
التأمين
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