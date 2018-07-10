وسط اتجاه شرائي للمصريين.. صعود جماعى لمؤشرات البورصة

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعو جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين.





وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.86% عند مستوى 15921 نقطة،كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.54% عند مستوى 779 نقطة.



كما صعد المؤشر «EGX100 »الأوسع نطاقا بنسبة 0.81 % عند مستوى 1993 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX50 » بنسبة 1.87% عند مستوى 2690 نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.52% عند مستوى 15940نقطة.





وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 1 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 205.5 مليون جنيه و36.3 مليون جنيه و1.6 مليون جنيه على التوالى.



بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الاجنبية والأفراد المصريين و العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 136.1 مليون جنيه و51.4مليون جنيه و 56 مليون جنيه على التوالى .





وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 101 سهم من إجمالى 175 سهما متداولا،بينما هبط 42وبقى 32 دون تغير.





واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.34% عند مستوى 15785 نقطة.



كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.18% عند مستوى 775 نقطة.