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بورصة وشركات
الأهلى لإدارة الاستثمارات تطلق خطة لزيادة الأصول المدارة %65
الثلاثاء 10 يوليه 2018 03:31 م
صناديق الاستثمار
أخر الأخبار
صناديق الاستثمار
- الشركة تعتزم التخارج من الأوراق المالية منخفضة السيولة بحلول العام المقبل
- كامل: قطاعات البورصة منخفضة السيولة تؤثر سلباً على العائد الاستثمارى
أحمد على
تخطط شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية لزيادة حجم الأصول المدارة بنحو %65 إلى 15 مليار جنيه بحلول العام المقبل، مع تطبيق خطة شاملة لإعادة هيكلة الأصول، وتأهيل فريق العمل.
وقال عادل كامل، العضو المنتدب، ورئيس قطاع الاستثمار بالأهلى لإدارة الاستثمارات، إن الشركة تعتزم التخارج من الاستثمار فى أسهم بعض قطاعات البورصة منخفضة السيولة، نظرًا لتأثيرها السلبى على نسبة العائد الاستثمارى المحقق وعلى جودة المحفظة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة ستعيد هيكلة جميع صناديق الاستثمار المدارة بواسطة «الأهلى»، فى ظل الأداء الضعيف للصناديق خلال النصف الأول من العام الجارى، باستثناء صندوق الأهلى الرابع.
يُذكر أن عادل كامل، تولى منصب العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول منذ فترة قصيرة.
وتدير الشركة نحو 6 صناديق استثمارية بحجم إجمالى 7.9 مليار جنيه، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجارى، وقد شهد النصف الأول عدم تميز أداء صناديق الاستثمار التى تديرها، باستثناء صندوق الأهلى الرابع النقدى، الذى تصدر فئة الصناديق النقدية.
وأشار كامل إلى أن خطة الهيكلة ستضمن إعادة تأهيل فريق العاملين، من خلال إعادة توزيع الأدوار وتشكيل إدارة الاستثمار، ومن المستهدف الانتهاء منها قبل النصف الثانى من العام الجارى.
وأوضح أن من المستهدف أيضاً زيادة حجم الأصول المدارة إلى 15 مليار جنيه بحلول 2019، مقارنة مع 9 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى، مع التركيز على زيادة أحجام الصناديق النقدية التى تديرها الشركة، بالتعاون مع إدارة البنك الأهلى.
صناديق الاستثمار
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