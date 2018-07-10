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طاقة
الملا: 1.8 مليار دولار استثمارات مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت
الثلاثاء 10 يوليه 2018 03:26 م
الملا:1.8 مليار دولار استثمارات مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت
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الملا:1.8 مليار دولار استثمارات مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت
نسمة بيومي و عمرسالم
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الثلاثاء، اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول " أنوبك" شركة مساهمة مصرية لتنفيذ وإدارة مشروع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول بتكلفة استثمارية 1.850 مليار دولار.
جاء ذلك بحضور رؤساء هيئة البترول وجنوب الوادى القابضة للبترول وشركتى أسيوط لتكرير البترول والنيل للتسويق ووكيل المؤسسين الدكتور هشام لطفى وكيل وزارة البترول للشئون القانونية .
وأكد الملا أن هذا المشروع يُعد نقلة نوعية في مجال تكرير وتصنيع البترول الذى يستخدم فيه أحدث التكنولوجيات المتطورة فى مجال تصنيع وتكرير البترول،
ويعتبر المشروع أحد أهم مشروعات البرنامج المتكامل الذى يتم تنفيذه حالياً لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع
وتهدف تلك المشاريع إلى الاستفادة من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (المازوت) لتعظيم إنتاجية المقطرات الوسطى ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل السولار والبوتاجاز والنافتا وتوفير استيرادها من الخارج وتوفير العملة الصعبة .
وتبلغ طاقة تغذية المشروع حوالى 2.5 مليون طن سنوياً من المازوت لإنتاج حوالى 1.6 مليون طن سنوياً من السولار منخفض الكبريت وفقاً للمواصفات الأوروبية " EU 5 " وإنتاج حوالى 402 ألف طن من النافتا و101 ألف طن من البوتاجاز هذا بخلاف إنتاج كميات من الفحم والكبريت .
وفي هذا الصدد، أضاف الملا أن هذا المشروع سيساهم إيجابياً فى توفير جانب كبير من امدادات واحتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية
وأوضح أنه هذا المشروع سيلعب دورا في تقليل والحد من مخاطر نقل تلك المنتجات من الشمال إلى الجنوب
وأشار إلى أن هذا المشروع سيطبق فيه كافة الالتزامات والاشتراطات البيئية وفقاً لقانون البيئة المصرى .
وفي سياق متصل وافقت الجمعية على تعيين أول مجلس إدارة للشركة الجديدة .
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