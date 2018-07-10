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سيـــاســة
الإعلان عن توصيات المنتدى الصينى العربى الأسبوع المقبل
الثلاثاء 10 يوليه 2018 03:23 م
الصين 326
أخر الأخبار
الصيني 699
المال - خاص
تنظم السفارة الصينية لدى القاهرة مؤتمراً صحفياً الإثنين المقبل، للإعلان عن تفاصيل منتدى التعاون الصينى العربى، المقرر انعقاده اليوم الثلاثاء، والموضوعات التى تمت مناقشتها خلاله، وتأثيره على العلاقات المصرية الصينية، بحسب بيان صحفى صادر عن السفارة.
قالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، إن الوزير سامح شكرى، توجه مساء يوم السبت الماضى للعاصمة الصينية بكين، فى زيارة لمدة يومين يعقبها المشاركة فى الاجتماع الوزارى الثامن لمنتدى التعاون العربى الصينى اليوم، وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى البيان إن برنامج زيارة «شكري« فى بكين يشمل لقاءات مهمة على المستوى الثنائى، ويلتقى مع نائب رئيس الجمهورية وانج قيشان، ويجرى مباحثات سياسية مع وزير الخارجية وانج يى، كما يلقى وزير الخارجية كلمة فى ندوة معهد الصين للعلاقات المعاصرة، فضلا عن إجراء عدد من اللقاءات الإعلامية مع قناة فينيكس الفضائية واسعة الانتشار، وقناة CGTN الصينية، ولقاءات صحفية أخري.
أضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه يعقب ذلك مشاركة الوزير سامح شكرى، فى الاجتماع الوزارى الثامن لمنتدى التعاون العربى الصينى، الذى يبحث تفعيل ودعم العلاقات العربية الصينية فى مختلف المجالات، خاصة فى المجال الاقتصادى، كما يتناول عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، فضلا عن متابعة تنفيذ برنامج عمل المنتدى.
يشار إلى أن منتدى التعاون العربى الصينى تأسس عام 2004 بمبادرة من الرئيس الصينى السابق «هوجينتاو» خلال زيارته لمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث صدر فى ذلك الوقت الإعلان العربى الصينى المشترك، الذى يقوم على 4 محاور تشمل المجالات السياسية، والدولية، والاقتصادية، والثقافية، بجانب تأسيس العديد من آليات التعاون فى إطار المنتدى.
الصين
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