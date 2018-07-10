EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
النعيم توصي بشراء 3 أسهم بالبورصة
الثلاثاء 10 يوليه 2018 03:13 م
شركة النعيم لتداول الأوراق المالية
أخر الأخبار
شركة النعيم لتداول الأوراق المالية
أسماء السيد
نصحت بحوث "النعيم" بشراء 3 أسهم بالبورصة المصرية متوقعة تحركات صاعده لهم خلال الفترة المقبلة.
وجاء على رأس الاسهم "الحديد والصلب المصرية" الذي حددت مستهدف له عند 7.10 جنيه ثم 7.95 جنيه ناصحة المتعاملين بالشراء قرب 6.50 وحددت مستوى وقف الخسائر عند 5.90 جنيه .
وجاء سهم "القلعة للاستشارات المالية" من ضمن الأسهم وحددت له مستهدف عند 3.95 جنيه ومستوى وقف الخسائر عند 3.50 جنيه، وأخيرًا سهم "عامر جروب" الذي حددته له مستهدف عند 0.36 جنيه ثم 0.40 جنيه ناصحة المتعاملين بالشراء قرب 0.29 جنيه .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا