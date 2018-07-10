النعيم توصي بشراء 3 أسهم بالبورصة

شركة النعيم لتداول الأوراق المالية

أسماء السيد



نصحت بحوث "النعيم" بشراء 3 أسهم بالبورصة المصرية متوقعة تحركات صاعده لهم خلال الفترة المقبلة.



وجاء على رأس الاسهم "الحديد والصلب المصرية" الذي حددت مستهدف له عند 7.10 جنيه ثم 7.95 جنيه ناصحة المتعاملين بالشراء قرب 6.50 وحددت مستوى وقف الخسائر عند 5.90 جنيه .



وجاء سهم "القلعة للاستشارات المالية" من ضمن الأسهم وحددت له مستهدف عند 3.95 جنيه ومستوى وقف الخسائر عند 3.50 جنيه، وأخيرًا سهم "عامر جروب" الذي حددته له مستهدف عند 0.36 جنيه ثم 0.40 جنيه ناصحة المتعاملين بالشراء قرب 0.29 جنيه .

