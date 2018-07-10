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سيـــاســة
قمة مصرية يونانية قبرصية لبحث تعزيز العلاقات
الثلاثاء 10 يوليه 2018 03:12 م
عبدالفتاح السيسي 55699
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عبدالفتاح السيسي 55669
سمر السيد
قال أثاناسيوس ماكراندريو، وزير مفوض للشئون التجارية والاقتصادية بالسفارة اليونانية لدى القاهرة، إن السفارة تخطط لتنظيم زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لأثينا خلال العام الجارى، ومن المقرر أن تعقد قمة ثلاثية مع رئيس الوزراء اليونانى، ورئيس قبرص، لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين.
أضاف لـ«المال»، أن الموعد النهائى للزيارة لم يتحدد بعد، لكنه سيكون قبل نهاية هذا العام.
وزار من بروكوبيس بافلوبولوس، رئيس وزراء اليونان، ونيكوس أنستاسياديس رئيس قبرص، مصر آواخر إبريل الماضى، وقاما مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق فعاليات أسبوع إحياء الجذور، كما عقدت قمة ثلاثية بينهم ضمن فعاليات الأسبوع.
زار الرئيس عبد الفتاح السيسى قبرص 19 نوفمبر الماضى، وشارك فى قمة مصرية يونانية قبرصية لإجراء مباحثات ثلاثية لتعزيز التعاون بمختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والأمنية، والسياحية، بين الدول الثلاث.
قال المسئول اليونانى، إن إحدى شركات بلاده العاملة بمصر فى مجال الصناعات الغذائية «العصير«، تستهدف إقامة توسعات جديدة بمصنعها القائم محلياً، وإنشاء وحدة جديدة تابعة له، مشيراً إلى أنها حصلت على موافقات هيئة التنمية الصناعية بشأن التراخيص، والأراض المقرر البناء عليها.
كان ماكرإندريوقد قدر فى تصريح سابق لـ«المال»، حجم الاستثمارات اليونانية العاملة بالسوق المحلية بنحو1.3 مليار يورو، فى مجالات الورق والأسمنت، والأغذية، والتصنيع، والألمونيوم، وأنظمة الرى واستكشافات البترول والغاز.
قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى تصريح سابق آواخر إبريل الماضى، إن حجم التبادل التجارى السلعى بين مصر واليونان حقق زيادة بنسبة %10 خلال العام الماضى 2017، مقارنة بعام 2016، ليسجل 350 مليون يورو، مقابل 319 مليون يورو، فى فترة المقارنة السابق ذكرها.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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