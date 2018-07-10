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نقل وملاحة
4 وزارات تطلق إشارة البدء لإعداد المخطط الشامل للموانئ
الثلاثاء 10 يوليه 2018 03:06 م
الفريق مهاب مميش
أخر الأخبار
الفريق مهاب مميش
- عرفات: إستراتيجية لتطوير المنظومة اللوجيستية لتحسين ترتيب مصر فى المؤشر العالمى
- سحر نصر: اهتمام من مستثمرى فيتنام وسنغافورة بقطاع النقل.. وترويج الفرص المتاحة دولياً
مدحت إسماعيل
أطلقت 4 وزارت، إشارة البدء فى إعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية 2030، وتقليل الجدول الزمنى لفترة إعداده من 8 أشهر إلى 5 أشهر ليعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، نوفمبر المقبل.
يشهد أولى ورش إعداد دراسة المخطط، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهشام عرفات وزير النقل، وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وعمرونصار، وزير التجارة والصناعة، وإسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري.
يتولى إعداد المخطط مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى MRCC، بالشراكة مع المكتب الاستشارى «إتش بى سى» بميناء هامبورج بألمانيا، وتهدف إلى تحقيق التكامل بين الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء، لزيادة حصتها من تجارة الترانزيت، والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة، فضلاً عن الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية، وكفاءة التشغيل، والتوسع فى حصة السوق وجذب الاستثمار.
يركز مخطط الموانئ على 4 مهام، تتمثل فى تحليل الوضع الحالى للموانئ من حيث الطاقة الاستعابية، وحجم الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة على المستوى القومى، وعلى مستوى كل ميناء، بهدف وضع إستراتيجية تكامل لرفع قدرة وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسى للموانئ التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير لمرافق البنية التحتية المرتبطة بها، تحديد المشروعات ذات الأولوية وحجم الاستثمارات المتوقع ضخها.
قال هشام عرفات وزير النقل، إن المخطط الشامل يساهم فى تطوير صناعة النقل البحرى وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتوفير فرص الاستثمار والتوسع فى الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، إلى جانب تطوير منظومة النقل البحرى بإستراتيجية تتكامل مع الرؤية العامة للدولة، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة، ورفع معدلات الأداء بالموانئ، الأمر الذى ينعكس على زيادة العائد المالى المحقق لكل ميناء.
أضاف خلال كلمته أن وزارة النقل تعمل دائما مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، على جذب خطوط ملاحية، وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة فى النقل البحرى على المستوى الإقليمى والعالمى، من خلال «ربط الموانئ بوسائل النقل المتعدد الوسائط، والمتمثلة فى السكة الحديد والنقل النهرى».
أشار عرفات، إلى أن الوزارة أعدت إستراتيجية لتطوير المنظومة اللوجيستية بما يضمن تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الأداء اللوجستى، وفقاً لرؤية بناء نظام نقل ولوجستيات تنافسية، ومستدام، وآمن يزيد كفاءة الإنتاج ،بالتوزاى مع خفض التكلفة.
لفت إلى أن الإستراتيجية تتكون من مكونين رئيسيين، المكون الأول هوالبنية التحتية، أى ما يسمى Hard- Logistics وتتمثل بنود البنية التحتية فى بناء الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، على محاور التنمية وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية، وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، كما تتبنى وزارة النقل رؤية لإعادة توزيع النقليات بين وسائط النقل المختلفة.
من جانبها قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الفترة الماضية شهدت تطور كبير فى قطاع النقل نظرا لاهميته فى البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين، مشيرة إلى أن المخطط الشامل للموانئ التجارية المصرية عام 2030، يستهدف تحديد المشروعات الاستثمارية المطلوبة فى الموانئ التى تتواكب مع اطلاق خريطة مصر الاستثمارية التى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مصر، وعرضها على المستثمرين فى جميع أنحاء العالم فى ظل تعديل وتطوير لبيئة الاستثمار فى مصر، ومنح حوافز غير مسبوقة للمستثمرين وتشجيع للاستثمار الأجنبى المباشر.
أكدت الوزيرة، أن قطاع النقل مهم لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها خلال زيارتها مع الفريق مهاب مميش، إلى فيتنام وسنغافورة، كان هناك اهتمام كبير من المستثمرين للاستثمار فى قطاع الموانئ فى ظل الدور الكبير الذى تقوم به وزارة التجارة والصناعة بقيادة المهندس عمرونصار، لزيادة الصادرات المصرية.
دعت الوزيرة، القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات البنية الأساسية عامة والموانئ خاصة، مشيدة بدعوة القطاع الخاص للمشاركة فى هذه الورشة.
أكد عمرونصار وزير التجارة والصناعة، أن تطوير الموانئ المصرية سيخدم ويشجع الاستثمارات فى الصناعة وحركة نقل البضائع بالموانئ.
قناة السويس
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