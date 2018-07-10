وزير الزراعة يهدد محتكرى الأرز من تراجع الأسعار

الأرز

الصاوى أحمد



حذر الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، من تخزين محصول الأرز هذا العام، مؤكدا أن أسعار الأرز ستقل هذا العام، طبقا لاستراتيجية تعمل الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المسئولة.



وقال وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بوزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل أيضا على تحديد أساليب واضحة؛ لحماية الإنتاج الوطني، مع توفير احتياجات المستهلك، لمعرفة الفجوة بين الاستيراد والتصدير، واستيرادها، في ظل اقتصاديات السوق الحر.



وشدد على أنه من يحاول من الحلقات الوسيطة أن يخزن الأرز بهدف تحقيق أرباح من خلال التلاعب بأقوات الشعب سوف يندم، وأنه سيتم ملاحظة انخافض أسعار الأرز مع دخول حصاد المحصول، مضيفا: " الأرز حاليا بـ 5 جنيهات وبكره وبعده بأقل من خلال التنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية".







