وزير التموين يجتمع مع الشركات الغذائية لبحث أزمة الأسعار

وزير التموين المصيلحي

أحمد اللاهونى



يعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا نهاية الشهر الحالى، مع الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية، وأعضاء الغرف التجارية، لتحديد نسب الزيادة المقرر فرضها خلال الفترة المقبلة، بعد ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والمحروقات.



وقال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية، وعضوجمعية مستثمرى أكتوبر، إن الشركات ملتزمة باستقرار الأسعار حتى نهاية الشهر، لحين الاجتماع مع الوزير لتحديد نسب الزيادة.



وأضاف فى تصريحات لـ «المال»، أنه من الصعب على الشركات المنتجة تحمل الزيادة فى التكلفة، خاصة أن هناك صعوداً مستمراً فى أسعار الخامات المستوردة، متوقعًا أن تتراوح الزيادة على أسعار السلع الغذائية بين 4 و%6.



يشار إلى أن الوزير كان قد التقى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وطارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، بحضور قيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة، وكبرى السلاسل التجارية، ورؤساء ومجالس إدارات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، نهاية الشهر الماضى، بهدف المحافظة على استقرار الأسعار، وعدم رفعها لمدة شهر من زيادة الطاقة.



وأعلنت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء منتصف الشهر الماضى، بنسب تتراوح بين 26 و%35، والمازوت إلى 3500 جنيه للطن، بدلاً من 2100 جنيه، ولتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيه، بدلاً من 5 جنيهات، وبنزين 80 إلى 5.5 جنيه، بدلاً من 3.85 جنيه، ولتر السولار إلى 5.5 جنيه، بدلاً من 3.85 جنيه.



فى السياق نفسه، أوضح محمد رأفت أبوزريقة، عضوغرفة الصناعاة الغذائية، أن نسبة الزيادة المقرر فرضها يجب ألا تقل عن %10 ، حتى تتمكن المصانع من تغطية تكاليف الإنتاج، وعدم الدخول فى نفق الخسائر والتعثر، نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى.



وذكر أن الزيادة ستؤثر بالسلب على مبيعات الشركات، لكن ليس هناك أى مسلك أمام الصناع إلا رفع الأسعار.



وطالب الحكومة بضروة تشديد الرقابة على الأسواق، حتى لا يستغل تجار الوضع لتحقيق هامش ربح أكبر.



ويجرى اتحاد الغرف التجارية دراسة لجميع التكاليف اللوجيستية التى تتحملها السلع، سواء فى الموانئ، أو فى مراحل النقل والتداول، بغرض خفضها، فى إطار تطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية والخارجية، لضبط الأسعار إلى جانب تنمية الصادرات.