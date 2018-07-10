وزير الزراعة: تخصيص 2.6 مليار جنيه للاستثمار الزراعي

الصاوي أحمد





قال الدكتور عز الدين أو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارة، خصصت 2 مليار و600 مليون جنيه للمشروعات الزراعية في الموازنة الحالية، لافتا إلى أن هذا رقما غير مسبوق.





زير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي عقده بوزارة الزراعة منذ قليل، أن فريق البرنامج الرئاسي سيتابع تنفيذ هذه المشروعات شهرا بشهر، سواء حجم الإنفاق وحجم الأعمال التي تُنفذ، للتعرف قبل نهاية العام المالي.





وأضاف وزير الزراعة، أن هناك رؤية سيتم مناقشتها مع وزارة الموارد المائية والري؛ لزيادة المساحات الزراعية، المطبق عليها نظام الري الحقلي.