برلمانى يطالب بعزل وزير البترول ومحاسبته

محمد زين الدين وكيل لجنة النقل

ياسمين فواز



طالب النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بعزل وزير البترول من منصبه ومحاسبته على سوء إدارته لهذا القطاع الحيوى.



وأضاف زين الدين في طلب إحاطة تقدم به أمس الاثنين الى رئيس مجلس النواب، ان طارق الملا يثبت فشله يوما بعد يوم في ادارة قطاع البترول ويسهم مساهمة كبيره في ترسيخ مزيد من الاحباط واليأس لدي ملايين الشباب رغم مناداة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهم وتوفير فرص عمل لهم في مختلف المجالات.



واوضح زين الدين أن قطاع البترول تسيطر عليه المحسوبية والكوسة والاهواء الشخصية في مسألة التعيينات وهي قضية مهمة للغاية.



وتساءل زين الدين كيف يمكن ان تكون لدي عدة شركات تعلن عن مسابقات لتعيين الشباب ويتم تعيين آخرين من خارج الدائرة رغم توافر جميع المؤهلات المطلوبة من بين شبابها.



واوضح زين الدين ان مثل هذه الممارسات تؤدي الي مزيد من الاحباط واليأس وغياب الانتماء لدي الشباب متسائلا: كيف تدار هذه الشركات ولمصلحة من يتم تعيين شباب من خارج النطاق الجغرافي للدائرة وشباب الدائرة يجلسون علي المقاهي يعانون من البطالة . ؟ ولمصلحة من يحدث هذا ؟



وانتقد زين الدين سياسة وزير البترول الذي يكيل بعدة مكاييل ففي الوقت الذي تجده يعين ابناء بعض الكبار والمقربين يرفض الموافقة علي طلبات تعيين يتقدم بها النواب لاهالي دوائرهم وهو ما يفتح الباب امام تساؤلات تثير الريبة والشكوك !!



وطالب زين الدين المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الحاسم في هذا الامر واخضاع كل تعيينات قطاع البترول للجهات الرقابية بالدولة وهي كلها جهات مشهود لها بالكفاءة والحيدة والنزاهة.



وعبر زين الدين عن استغرابه من كثرة الحديث عن الاكتشافات واتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز في نفس الوقت الذي لم يجن ابناء الوطن اي مردود لهذه الاكتشافات او اتفاقيات التنقيب، مطالبا الحكومة بضرورة العمل الجاد علي خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل بالقطاع.