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رياضة
تركي آل شيخ عن إدارة الأهلي: عصابة
الثلاثاء 10 يوليه 2018 02:38 ص
تركي آل الشيخ
أخر الأخبار
تركي آل الشيخ
أحمد صبري:
قال تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية إن ادارة النادي الأهلى عصابة بسبب أفعالها، وذلك لتعليقها فشلها عليه، مؤكدا أن ذلك ظهر فى عدة صفقات منها صفقة صلاح محسن.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج مع شوبير على قناة صدى البلد : لا اتعرض لاى نوع من الابتزاز او من الضغط او التهديد من اي من كان سواء اشخاص او على مواقع التوصل الاجتماعي او فى الاعلام .
النادي الأهلي
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