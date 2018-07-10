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رياضة
رئيس الزمالك: الشناوى سيتم بيعه لنادي بيراميدز لعدم إخلاصه للنادي
الثلاثاء 10 يوليه 2018 02:11 ص
أحمد الشناوى حارس مرمى
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أحمد الشناوى حارس مرمى
أحمد صبرى:
اكد مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك أن حارس النادى احمد الشناوى سيتم بيعه لنادى بيراميدز ليلحق بعلى جبر واحمد توفيق اللذان انضما حديثا للنادى الجديد.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج مع شوبير على قناة صدى البلد أن الشناوى حصل على مقابل تعاقده مع الزمالك والبالغ 10مليون جنيه لكنه جلس مع مسئولي النادى الأهلى للتعاقد قائلا : اللاعب اللى يبص للفلوس ملهوش مكان عندى ويعتبر غير مخلص للنادى.
نادي الزمالك
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