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اقتصاد وأسواق
نادي القضاة عن شائعة زيادة رواتبهم: محاولة لزعزعة أمن الوطن
الإثنين 09 يوليه 2018 11:34 م
نادي القضاة 2
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نادي القضاة 3
أ ش أ
استنكر نادي قضاة مصر، ما نشرته قناة الجزيرة القطرية، حول زيادة رواتب القضاة، مؤكدا أنه لا أساس له من الصحة، وأن تلك محاولة تحاك لأجل النيل من القضاء والقضاة في إطار هجمة شرسة تنتهجها القناة عبر نشر الأخبار المغلوطة.
وقال نادي قضاة مصر، في بيان اليوم الاثنين، إن تلك الشائعات ضمن مؤامرات كريهة ودعوات خبيثة لاستهداف سلطات الدولة وركائزها بهدف تفتيت لحمة الوطن وزعزعة أمنه واستقراره وزرع بذور فتنة بين أطيافه تمطر عليها عبارات ملوثة لتنتج نبتا شيطانيا يمزق الروابط ويقطع الأواصر.
وشدد البيان على أن القضاة مؤتمنون وأمانتهم رسالة لن يجزيهم عن حسن أدائها إلا الحق العزيز، مطالبا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بتوعية الرأي العام ودعم استقلال الوطن، وألا تجعل ساحاتها الإعلامية منابر لمن يدنسوا محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراة تستهدف خلخلة التماسك بين أفراد الشعب المصري العظيم.
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