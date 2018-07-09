مناقصة مصرية لشراء قمح من موردين دوليين للشحن أواخر أغسطس

القمح

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طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية يوم الاثنين مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين دوليين للشحن في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس المقبل



ووفق ما نقلته رويترز، قال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.



ويجب تقديم العروض بحلول صباح يوم الثلاثاء. وتعلن النتيجة الساعة الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي في اليوم ذاته. ويجب أن تكون عروض القمح على أساس تسليم ظهر السفينة، مع تقديم عرض منفصل لتكلفة الشحن.



وفي المناقصة السابقة التي طرحتها في 26 يونيو، اشترت الهيئة 120 ألف طن من القمح الروسي للشحن فيما بين 11-20 أغسطس.



