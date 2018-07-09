جروس يسعى لتكرار تجربة أهلي جدة مع الزمالك

السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

علي المصري



أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أن هدفه مع الفريق الأبيض هو التتويج بجميع البطولات والالقاب ، وأن يصبح الفريق رقم واحد في كافة المنافسات التي يخوضها .



وكشف جروس ، بأنه يدرب اللاعبين على الفوز وحصد النقاط الثلاث ، مهما كان المنافس الذى نواجه ، وأنا المسئول عن نتائج الفريق وكيفية قيادة اللاعبين لتحقيق الانتصارات .



وأوضح المدير الفني للفريق ، بانه يعشق البطولات والالقاب ، وانه يعتبر لعبة القدم مثل الشطرنج ، موضحا بانه عندما يدخل أي مباراة يكون هدفه الفوز ولا بديل عنه .



واضاف جروس، أن معسكر الفريق الخارجي في دولة المانيا سوف يجعله على دراية كامله بكل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق ، وسيمنحه فرصة كبيرة لتكوين انطباع عن لاعبي الزمالك .



وأشار المدير الفني، إلى أنه يرغب من لاعبي الفريق بذل قصارى جهدهم خلال معسكر المانيا ، وتنفيذ التعليمات والواجبات على أكمل وجه ، خاصة وأن المعسكر سيكون بمثابة فرصة لجميع اللاعبين لإثبات جدارتهم بالتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة .



وأعلن المدير الفني السويسري، بأنه قبل تولية تدريب الفريق وهو على دراية ومعرفة كامله بالدوري المصري، وقوة المنافسة بين الأندية، ووجود أكثر من فريق مميز.



وأشار جروس، إلى أنه يعشق التدريب في الأجواء التي تكون المنافسة فيها قوية، للأن ذلك يجعله يجيد ويبدع مع الفريق الذى يقوده.



وأضاف المدير الفني ، بأن نجاحه مع أهلي جده السعودي ، وتحقيقه لأكثر من بطوله ، هو الذى جعله يدرب الزمالك ويتولى المسئولية الفنية له .



وكشف جروس، عن إن إدارة النادي تتعامل بأسلوب احترافي ، حيث كانت حريصة على توفير جميع طلباتي من خلال الموافقة على الجهاز الفني الاجنبي الذى طلبت التعاقد معه .



واختتم المدير الفني لفريق الزمالك ، كل مقومات النجاح متوفرة ويوجد تفاهم مع إدارة النادي ، وهو أمر يشجع على النجاح وتحقيق البطولات والالقاب .