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عقـــارات
تراجع التمويلات للأغراض غيرالسكنية بنسبة 10.8% بالربع الأول
الإثنين 09 يوليه 2018 09:27 م
أسعار العقارات
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أسعار العقارات
محمود زكي
كشف التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية عن إنخفاض قيمة التمويل العقاري الموجه للاستخدامات السكنية إلى 519.7 مليون جنيه خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية مارس الماضي وذلك مقارنة بـ 582.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017.
وأضاف التقرير أن نسبة الإنخفاض في حجم التمويل للأغراض السكنية بلغت حوالي 10.8% خلال تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى أن الأغراض السكنية إحتلت نسبة 94% من إجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري في الفترة المشار إليها في حين بلغت نسبة 88% في الفترة ذاتها من العام الماضي 2017.
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