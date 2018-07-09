كيما: ندرس طلب هيئة التعاون الهندية مشاركتنا مشروعا بمصر

كيما أسوان

رجب عزالدين



قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما إن هيئة التعاون الدولى الهندية تعتزم الاستثمار فى بعض المشروعات فى مصر من خلال وزارة التعاون الدولى المصرية.



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشرته جريدة المال اليوم الإثنين تحت عنوان " كيما تدرس اقتراض 20 مليون يورو من هيئة التعاون الهندية".



وقالت الشركة إنها تقوم بالتنسيق مع الجانب الهندى بمعرفة وزارة التعاون الدولى لدراسة امكانية المشاركة فى مشروع كيما.



يُذكر أن التكلفة الاستثمارية لمشروع «كيما 2« تقدر بنحو11.6 مليار جنيه، قامت «كيما« بتمويل %62.38 منها عبر قروض قيمتها 7.5 مليار جنيه، فيما ستوفر التكلفة المتبقية من مواردها الذاتية.