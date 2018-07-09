شركة SMG تقدم أول شاحنة تعمل بالغاز الطبيعى محليا

شريف عيسى

قدمت الشركة الهندسية للسيارات SMG، وكلاء شاحنات سكانيا، الجيل الجيل كليا من العلامة السويدية سكانيا XT محلياً بمحركين احدهما يعمل بالغاز الطبيعى، والأخر بالديزيل.







جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الشركة اليوم، وتعد SMG أول وكيل لوسائل النقل فى مصر يطرح شاحنة مزودة بمحرك يعمل بوقود الغاز الطبيعى.



وطرحت الشركة الجيل الجديد عبر ٩ فئات مختلفة، ٦ منها مدعومة بمحرك يعمل بالديزل، بمواصفات قياسية للانبعاثات يورو ٣.فيما قدمت باقى الطرازات الثلانة الأخرى بمحرك يعمل بالغاز الطببعى يخضع لمواصفات الانبعاثات الأوربية يورو٦.وتتراوح السعة اللترية للفئات التسعة المقدمة من الجيل الجديد من سكانيا ما بين ٩.٣ لتر، وحتى ١٦.٣٥ لتر، بقوة تبداء من ٢٥٠ وحتى ٥٦٠ حصاناً.وقال ابراهيم غطاس، رئيس مجلس ادارة الشركة، ان طرح موديلات تعمل بالغاز الطبيعى يأتى ضمن خطة SMG لتقديم احدث ما توصلت اليه صناعة الشاحنات على الساحة العالمية.وأشار فى تصريح للمال الى طرح محركات ديزيل بمحركات تخضع لمواصفات يورو ٣ نتيجة لنوع الوقود المتوافر بالسوق المحلى.ومن جانبه، قال نظمى واصف، مدير عام سكانيا بالهندسية للسيارات، الجيل الجديد تم تجربتها لمدة ١٠ سنوات لمسافه ٢ مليون كيلو متر.