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اقتصاد وأسواق
مصادر: حسم تعيين رئيس جمارك بديلا عن المتلبس بالرشوة خلال ساعات
الإثنين 09 يوليه 2018 08:13 م
الجمارك المصرية
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الجمارك المصرية
مها أبوودن
قالت مصادر داخل وزارة المالية، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية سيحسم تعيين رئيس جديد لمصلحة الجمارك بديلا عن الدكتور جمال عبد العظيم المقبوض عليه صباح اليوم متلبسا بالرشوة، خلال الساعات المقبلة .
يشار إلى إن الرقابة الإدارية قامت صباح اليوم بالقبض على رئيس مصلحة الجمارك الدكتور جمال عبد العظيم متلبسا لاتهامه فى قضية رشوة .
وعبد العظيم لم يمض فى منصبه أكثر من شهرين حيث حل فى مايو الماضى خلفا للدكتور مجدى عبد العزيز .
وقالت المصادر أن الدكتور مجدى عبد العزيز هو الأقرب للعودة إلى المنصب لما له من سمعة طيبة طيلة مدة عمله التى امتدت نحو 5 سنوات، لاسيما لأن الوزير السابق عمرو الجارحى كان قد قام بعزله من منصبه قبل انتهاء مهلة التجديد السنوية له بنحو ٧ أشهر.
ومن المرشحين للمنصب أيضا شحاتة الغتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، و الدكتور أحمد شحاتة، رئيس المكتب الفني لمصلحة الجمارك، وعلوي الملط، رئيس الإدارة المركزية للشئون الأمنية والإدارية والمالية بالمصلحة.
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